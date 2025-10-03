विज्ञापन
गांगुली इस दिग्गज से मिलने को बेकरार, बताया दुर्गा पूजा के दौरान करना पड़ता है समस्या का सामना

गांगुली एक बार फिर से क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) के चेयरमैन बन चुके हैं. और आने वाले समय में उनके कार्यकाल में कई मैचों का आयोजन होना है

  • सौरव गांगुली ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान घर में पूजा होने के कारण ज्यादा घूमने का अवसर नहीं मिलता
  • गांगुली ने बताया कि दुर्गा पूजा के समय खुशी का माहौल रहता है और वे केवल कुछ पंडालों में ही जाते हैं
  • लियोनल मेसी अपनी भारत यात्रा पर कोलकाता आने वाले हैं और गांगुली उनसे मिलने को उत्साहित हैं
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा है कि दुर्गा पूजा के दौरान हर साल खुशी का माहौल रहता है. उन्होंने कहा कि घर में पूजा होने की वजह से ज्यादा घूमने का अवसर नहीं मिल पाता है. सौरव गांगुली ने कहा कि दुर्गा पूजा इतना बड़ा त्यौहार है. हर साल दुर्गा पूजा की वजह से खुशी का माहौल रहता है. हमारे यहां दुर्गा पूजा होती है. इसलिए हम अन्य पंडालों में घूमने नहीं जा पाते. हम लोग सिर्फ 8-9 पंडालों में घूमने गए हैं.

दुनिया के दिग्गज फुटबॉलर और अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना को विश्व कप जिताने वाले लियोनल मेसी अपनी भारत यात्रा के दौरान कोलकाता आने वाले हैं. कोलकाता में उनका विशिष्ट लोगों से मिलने सहित कई कार्यक्रम हैं. सौरव गांगुली भी मेसी के कोलकाता दौरे को लेकर काफी उत्साहित हैं.गांगुली ने कहा,'लियोनल मेसी कोलकाता आने वाले हैं. वह निश्चित रूप से उनसे मिलेंगे.

सौरव गांगुली के बड़े भाई स्नेहाशिष गांगुली ने कहा,'हर साल की तरह इस साल की भी हमारी दुर्गा पूजा बहुत अच्छी रही. हम लोग बाहर नहीं जा पाते हैं. हमारे घर में और पड़ोस में पूजा होती है. ज्यादा समय इधर ही गुजरता है.'

सौरव गांगुली एक बार फिर बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बन चुके हैं. आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन संघ किस तरह करेगा? इस सवाल का जवाब देते हुए स्नेहाशिष गांगुली ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मैच बीसीसीआई के कैलेंडर के मुताबिक होंगे.हमारे पास फिलहाल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक टेस्ट मैच है. उसके बाद टी20 विश्व कप होना है. देखना होगा कि टी20 विश्व कप में हमें कितने मैच मिलते हैं.


 

