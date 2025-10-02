विज्ञापन

तीन बार शादीशुदा 26 साल बड़े एक्टर को डेट कर रही ये एक्ट्रेस, 10 फोटो में जानें ये जोड़ी क्यों है खास

इस एक्ट्रेस को अपनी शानदार एक्टिंग के लिए पहचाना जाता है. लेकिन इन दिनों ये चर्चा में सुपरस्टार के साथ अपने रोमांस को लेकर. जो उससे 26 साल बड़ा है.

तीन बार शादीशुदा 26 साल बड़े एक्टर को डेट कर रही ये एक्ट्रेस, 10 फोटो में जानें ये जोड़ी क्यों है खास
26 साल बड़े स्टार को डेट कर रही ये एक्ट्रेस
नई दिल्ली:

हॉलीवुड की दुनिया में एक नया रोमांस फूल-फल रहा है, जो उम्र के फासले और पुरानी शादियों की परवाह किए बिना चमक रहा है. हम बात कर रहे हैं 37 वर्षीय क्यूबा-स्पेनिश एक्ट्रेस एना दे अरमास की, जो 63 वर्षीय सुपरस्टार टॉम क्रूज को डेट कर रही हैं. टॉम, जो तीन शादियों (मिमी रोजर्स, निकोल किडमैन और केटी होम्स) के बाद लंबे समय से सिंगल थे, अब एना के साथ इतने करीब आ चुके हैं कि शादी की अफवाहें तेज हो गई हैं. जुलाई 2025 में वर्मॉंट में हाथों में हाथ डाले घूमते हुए उन्हें देखा गया, जिसने इनकी डेटिंग को कन्फर्म कर दिया. यह जोड़ी न सिर्फ उम्र के 26 साल के अंतर के बावजूद खास है, बल्कि उनकी साझा महत्वाकांक्षाओं और प्रोफेशनल केमिस्ट्री के कारण भी. आइए, 10 खास फोटोज के जरिए जानें क्यों है ये कपल स्पेशल.

पहली मुलाकात का जादू
हॉलीवुड सर्कल्स में सालों से जान-पहचान थी. लेकिन जब उनकी डेटिंग की खबर आई तो सब हैरान रह गए.

लंदन हेलीकॉप्टर राइड
अप्रैल 2025 में मैड्रिड से लंदन एक साथ हेलीकॉप्टर में नजर आए थे.

वर्क मीटिंग्स का रोमांस
फरवरी 2025 में उनकी एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें वह अपनी आगामी थ्रिलर ‘डीपर' पर दोनों चर्चा करते नजर आए थे.

वर्मॉंट हैंड-इन-हैंड
जुलाई का वो आइकॉनिक मोमेंट, वर्मॉंट की सड़कों पर हाथ पकड़े घूमते हुए. 

‘बैलरिना' प्रीमियर सपोर्ट
जून 2025 के ‘बैलरिना' प्रीमियर पर टॉम की तारीफ. एना ने कहा, “टॉम जैसे मेंटर का सपोर्ट स्पेशल है.”

कौन है एना का एक्स
एना दे अरमास के एक्स की बात करें तो इसमें बेन अफ्लेक का नाम भी आता है.

एना का पहला पति कौन?
एना दे अरमास की पहली शादी 23 साल की उम्र में 2011 में मार्क क्लोटेट से हुई थी. लेकिन दोनों का 2013 में तलाक हो गया.

26 साल का अंतर
एना दे अरमास की उम्र 37 साल है जबकि टॉम क्रूज 63 साल के हैं. 

स्पेस वेडिंग
दोनों को ही एडवेंचर पसंद है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों स्पेस में शादी भी कर सकते हैं. 

एना की फेमस फिल्में
एना जे अरमास की फेमस फिल्मों में नाइव्ज आउट और नो टाइम टू डाइ के नाम प्रमुखता से आते हैं.

