Ind vs Wi 1st Test: जडेजा ने कर दी 'सर' वाली बात, कारनामा करने वाले 93 साल के टेस्ट इतिहास में सिर्फ दूसरे भारतीय बल्लेबाज

India vs West Indies, 1st Test: रवींद्र जडेजा दूसरे दिन 104 रन बनाकर नॉटआउट हैं, जो उनके करियर का छठा शतक है

Ind vs Wi 1st Test: जडेजा ने कर दी 'सर' वाली बात, कारनामा करने वाले 93 साल के टेस्ट इतिहास में सिर्फ दूसरे भारतीय बल्लेबाज
West Indies tour of India, 2025: रवींद्र जडेजा शतक बनाकर नाबाद हैं
  • अहमदाबाद टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने विंडीज पर मजबूती से दबाव बनाते हुए पांच विकेट पर 448 रन बनाए हैं
  • रवींद्र जडेजा ने नाबाद 104 रन बनाए जिसमें उन्होंने छह चौके और पांच छक्के शामिल किए हैं
  • जडेजा के सभी पांच छक्के लेफ्टी स्पिनर जोमेल वैरिकन के खिलाफ लगाना भारतीय टेस्ट इतिहास में दुर्लभ घटना है
India vs West Indies: अहमदाबाद में विंडीज के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट (Ind vs Wi 1st Test) के दूसरे दिन ही मेहमान टीम पर शिकंजा कस दिया. और इसमें पूरा-पूरा योगदान 'सर' रवींद्र जडेजा का भी है, जो  फिलहाल 104 रन बनाकर नाबाद हैं. जडेजा शतकीय पारी में 6 चौके और 5 छक्के भी लगा चुके हैं, लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि उनके बल्ले से निकले सभी पांच छक्के लेफ्टी स्पिनर जोमेल वैरिकन के खिलाफ आए. और यह भारतीय टेस्ट इतिहास के करीब 93 साल के इतिहास में सिर्फ दूसरा मौका रहा, जब किसी भारतीय बल्लेबाज ने किसी बॉलर विशेष के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के जड़े. 

धोनी हैं इस मामले में बॉस

भारतीय टेस्ट इतिहास में जब किसी एक बल्लेबाज के किसी खास गेंदबाज के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के जड़ने की बात आती है, तो इस मामले में पूर्व कप्तान एमएस धोनी बॉस हैं. तब धोनी ने साल 2006 में सेंट जॉन्स में विंडीज की धरती पर उसके बॉलर डेव मोहम्मद का बुखार छुड़ाते हुए उनके खिलाफ 6 छक्के लगाए थे. जडेजा अभी नॉटआउट हैं, तो न उनके पास इस रिकॉर्ड की बराबरी, बल्कि इसे तोड़ने का भी शानदार मौका है. अगर जडेजा शनिवार को तीसरे दिन वैरिकन के खिलाफ दो छक्के और जड़ देते हैं, तो वह भारतीय क्रिकेट के इतिहास में किसी बॉलर विशेष के खिलाफ एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे.

भारत ने कस दिया दूसरे दिन ही शिकंजा: संक्षिप्त मैच रिपोर्ट

अहमदाबाद टेस्ट के दूसरे ही दिन भारत ने विंडीज पर शिकंजा कस दिया है. भारत का फिलहाल 5 विकेट पर 448 रनों का स्कोर है. उसकी बढ़त 286 रनों की हो गई है. साफ है कि यह बढ़त अभी और ऊपर जाएगी. और ऐसे में  विंडीज पर पारी का खतरा मंडराता दिख रहा है. दूसरे दिन भारत के लिए केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और रवींद्र जडेजा ने शतक बनाए. इससे पहली पारी में सिर्फ 162 रनों पर सिमटने वाली विंडीज  रनों का बोझा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया 

