दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड के 22 साल के तेज गेंदबाज की एंट्री, मच जाएगी खलबली

SA vs ENG ODI: तेज़ गेंदबाज़ सोनी बेकर द हंड्रेड में प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड के लिए पदार्पण करेंगे. 22 वर्षीय यह गेंदबाज़ हेडिंग्ले में तीन सदस्यीय तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण में जोफ़्रा आर्चर और ब्रायडन कार्से के साथ उतरेगा. बेकर ने द हंड्रेड फ्रैंचाइज़ी प्रतियोगिता में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के लिए सात मैचों में नौ विकेट लिए, जिसमें पिछले महीने इंग्लैंड के सीमित ओवरों के कप्तान हैरी ब्रुक की नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के खिलाफ हैट्रिक भी शामिल है.

ब्रुक ने कहा, "वह द हंड्रेड में शानदार रहे हैं. हमने उन्हें दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज़ों को गेंदबाज़ी करते देखा है और उन्होंने उन्हें धूल चटाई है." कप्तान ने बेकर की गति, गेंद को स्विंग कराने की क्षमता और मैचों के अंत में उनकी गेंदबाज़ी की प्रशंसा की. उन्होंने आगे कहा, "बहुत से लोग यह देखने के लिए उत्साहित हैं कि वह क्या करते हैं. ऐसा लगता है कि उनमें बहुत कुछ है."

टीम की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब इंग्लैंड के ऑलराउंडर जेमी ओवरटन ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाली आगामी एशेज सीरीज़ से खुद को बाहर कर लिया है, जिससे उनका लाल गेंद वाला करियर थम सा गया है. सरे के इस तेज़ गेंदबाज़ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, "काफ़ी सोच-विचार के बाद मैंने लाल गेंद वाले क्रिकेट से अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने का फ़ैसला किया है."

"अपने करियर के इस पड़ाव पर, 12 महीने के कैलेंडर में क्रिकेट की मांगों को देखते हुए, अब हर स्तर पर, शारीरिक और मानसिक रूप से, सभी फ़ॉर्मेट के लिए पूरी तरह से समर्पित होना संभव नहीं है." 31 वर्षीय ओवरटन ने जुलाई के अंत में भारत के खिलाफ़ अपना दूसरा टेस्ट मैच खेला था और ओवल में मिले-जुले प्रदर्शन के बावजूद, उनके एशेज के लिए टीम में जगह बनाने की प्रबल संभावना थी. ब्रुक ओवरटन के फ़ैसले से हैरान थे और उन्होंने कहा: "सच कहूं तो मैं थोड़ा हैरान हूं. मैंने अफ़वाहें सुनी थीं, लेकिन आज तक मैंने उनसे ऐसा कुछ नहीं सुना था.

"एशेज में उनका होना अच्छा होता." जब वह पूरी तरह से फिट और आक्रामक होता है, तो वह तूफानी गेंदबाजी करता है और मैदान के बाहर भी धमाकेदार प्रदर्शन कर सकता है." ओवरटन को पिछले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड की सीमित ओवरों की टीम में शामिल किया गया था, लेकिन मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम ने शुरुआती मैच के लिए बेकर को प्राथमिकता दी है. लीड्स में पहला वनडे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की श्रृंखला की शुरुआत है, जिसके बाद तीन टी20 मैच खेले जाएंगे.

इंग्लैंड टीम: जेमी स्मिथ, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रुक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, विल जैक्स, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, सन्नी बेकर