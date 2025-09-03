विज्ञापन
विशेष लिंक

कभी विराट कोहली ने दिखाए थे तारे, अब इस '10 नंबरी' ने रच दिया इतिहास, 19 साल में पहले पाकिस्तानी बने

Afghanistan vs Pakistan: अफगानिस्तान ने एशिया कप से पहले मंगलवार को पड़ोसी देश को आइना दिखा दिया, लेकिन पाकिस्तान के दस नंबरी ने तेवरों से इतिहास रच दिया

Read Time: 3 mins
Share
कभी विराट कोहली ने दिखाए थे तारे, अब इस '10 नंबरी' ने रच दिया इतिहास, 19 साल में पहले पाकिस्तानी बने
Afg vs Pak: अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को मंगलवार को पानी पिला दिया, लेकिन चर्चा उसके 'दस नंबरी' की है
  • पाकिस्तान की टीम का हालिया प्रदर्शन खराब लेकिन उसके दसवें नंबर के बल्लेबाज हारिस रऊफ शानदार प्रदर्शन कर रहे
  • हारिस रऊफ ने नंबर दस पर 16 गेंदों में नाबाद 34 रन बनाकर पाकिस्तान के टी20 इतिहास में रिकॉर्ड बनाया है
  • हारिस चार छक्के लगाकर नंबर दस या ग्यारह पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नयी दिल्ली:

Haris Rauf's big record: पाकिस्तान टीम फिलहाल बर्बाद दिख रही है, लेकिन उसके 'दस नंबरी' तरक्की कर रहे हैं! यूएई में खेली जा रही ट्राई सीरीज में मंगलवार को खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान ने उसे (Afg vs Pak) 18 रन से पीटकर एशिया कप (Asia Cup 2025) से कुछ दिन पहले ही उसके और समर्थकों के होश उड़ा दिए.  बहरहाल, उसके 'दस नंबरी' हारिस रऊफ ने वह कारनामा कर डाला, जो पिछले 19 साल में टी20 में पहले कोई दस नंबरी बल्लेबाज नहीं ही कर सका था. हारिस रऊफ ने एक नहीं, बल्कि दो बड़े कारनामा कर डाले, जो बतात है कि उन्होंने हालिया समय में अपनी बैटिंग पर भी जमकर काम किया है.

पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज बने हारिस

पाकिस्तान की हार में दसवें नंबर पर बैटिंग करने उतरे हारिस रऊफ ने 16 गेंदों पर नाबाद 34 रन बनाए. यह पाकिस्तान के टी20 इतिहास में पहला मौका रहा, जब किसी नंबर-10 या 11 के बल्लेबाज ने इतना स्कोर बनाया. नंबर-9 पर उसके चार बल्लेबाजों ने टॉप स्कोर बनाया हुआ था. आखिरी बार साल आमिर जमाल ने 2023 में हांगझू में हुए एशियाई खेलों में हांगकांग के खिलाफ 41 रन बनाए थे. लेकिन नंबर 10 या 11 के किसी बल्लेबाज ने ऐसा पहली बार किया है. 

यह कारनामा भी बड़ा है !

हारिस ने नंबर-10 पर सबसे ज्यादा रन बनाने का कारनामा ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने चार छक्के भी जड़ा डाले. नंबर-10 या 11 पर उनके अलावा अकील हुसैन एक और पूर्ण कालिक टेस्ट दर्जा प्राप्त टीम के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने यह कारनामा किया है. अकील हुसैन ने साल 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिजटाउन में नंबर दस पर बैटिंग करते हुए चार छक्के जड़े थे. हारिस की उपलब्धि यहीं ही खत्म नहीं हुई. उनकी 11वें नंबर के बल्लेबाज सुफियां मुकीम के साथ की गई नाबाद 40 रन की साझेदारी पाकिस्तान के लिए आखिरी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है. इससे पहले शोएब अख्तर और वहाब रियाज ने साल 2010 में ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 31 रन जोड़े थे.  

जब कोहली ने उड़ा दिए थे हारिस के होश

जब पाकिस्तानी पुछल्ले और दसवें नंबर के बल्लेबाज हारिस रऊफ (Haris Rauf) को जब भीकरोड़ों भारतीय फैंस जाने-अनजाने याद करते हैं, तो उनके ज़हन में साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया में खेला गया टी20 विश्व कप याद आता है. पाकिस्तान के खिलाफ (Ind vs Pak) वह मुकाबला, जिसमें विराट कोहली का हारिस के खिलाफ बैकफुट से जड़ा गया छक्का ऐतिहासिक छक्के में तब्दील हो गया. कोहली ने तब हारिस के होश उड़ाते हुए  लगातार दो छक्के जड़ते हुए ओवर में 15 रन बटोरकर 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Afghanistan, Pakistan, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com