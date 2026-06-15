'ऐसे बात नहीं बनेगी', तीसरे मैच में भी हुए नाकाम, तो सोशल मीडिया ने वैभव सूर्यवंशी को घेरा

social media on Vaibhav Sooryavanshi: श्रीलंका में खेली जा रही तीन ए टीम कों त्रिकोणीय सीरीज में पिछले दिनों खत्म हुए आईपीएल टूर्नामेंट में तूफानी अंदाज में बरसने वाले वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) अभी तक उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके हैं. और सोमवार को श्रीलंका 'ए' खिलाफ मिलाकर कुल तीसरा मैच रहा, जब वह अर्द्धशतक बनाने में नाकाम रहे. और अब जबकि वैभव उम्र के पहलू को चीरते हुए कद के लिहाज से बड़े हो गए हैं, तो आलोचना ने भी उन्हें घेरना शुरू कर दिया है. वैभव ने श्रीलंका 'A' के खिलाफ दूसरे मैच में 14 गेंदों पर 21 रन बनाए. इस स्तर के मैचों में एक-एक मुकाबले में परफॉरमेंस और नाकामी के अपने ही मायने होते हैं. और सोमवार को जब वह फिर से सस्ते में आउट हुए, तो सोशल मीडिया ने इस बार उन्हें कुछ ज्यादा ही घेर लिया. आप देखिए कि वैभव के लिए कैसे कमेंट किए गए. धैर्य और वैभव की शैली दो अलग-अलग बाते हैं. दूसरे मैच में उन्होंने 44 रन के दौरान अच्छा संतुलन दिखाया था, लेकिन अब उन्हें रन बनाने पर और अवरोधों को दूर करने पर ध्यान देना होगा.
🔴 ANOTHER FAILURE FOR VAIBHAV SURYAVANSHI IN ODI FORMAT 🤯— Sam (@cricsam02) June 15, 2026
14 (12) vs SL
44 (22) vs AFG
21 (14) vs SL
He needs to have patience and learn to play grounded shots; otherwise, he won't survive in the longer formats. 💔 pic.twitter.com/Ho79FNHolY
फैंस वीडियो बनाकर अपने ही अंदाज में उनकी पारियों की समीक्षा भी कर रहे हैं
🔴 ANOTHER FAILURE FOR VAIBHAV SURYAVANSHI IN ODI FORMAT 🤯— Sam (@cricsam02) June 15, 2026
14 (12) vs SL
44 (22) vs AFG
21 (14) vs SL
He needs to have patience and learn to play grounded shots; otherwise, he won't survive in the longer formats. 💔 pic.twitter.com/Ho79FNHolY
अक्षत नाम के इस फैन ने लंबी-चौड़ी पाती लिखी है. और शुरुआती लाइनों में जो बात कही है, वह अहम बात है. यानी अगर पिच में कुछ होता है, तो वैभव को इसका ध्यान रखना होगा
🔴 ANOTHER FAILURE FOR VAIBHAV SURYAVANSHI IN ODI FORMAT 🤯— Sam (@cricsam02) June 15, 2026
14 (12) vs SL
44 (22) vs AFG
21 (14) vs SL
He needs to have patience and learn to play grounded shots; otherwise, he won't survive in the longer formats. 💔 pic.twitter.com/Ho79FNHolY
नाकामी ऐसी ही होती है कि जब यह आती है, तो फिर खोली में छिपे आलोचकों को भी नसीहतें देने का मौका मिल जाता है
🚨 Vaibhav Sooryavanshi dismissed for 21 (14) against Sri Lanka.— Indian Cricket Ministry (@Tejashyyyyyy) June 15, 2026
14 (12) vs SL
44 (22) vs AFG
21 (14) vs SL
He scored only 79 runs in 3 innings in this series and got out while playing lofted shots.
He needs to have patience and learn to play grounded shots; otherwise, he… pic.twitter.com/I6yaOBkpmT
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