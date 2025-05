INDW vs SLW: स्नेह राणा ने महिला वनडे में रचा इतिहास, वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

Sneh Rana Scripts History For India, Equals World Record: उप-कप्तान स्मृति मंधाना (116) के शानदार शतक तथा स्नेह राणा (4-38) और अमनजोत कौर (3-54) की घातक गेंदबाजी से भारत ने रविवार को आर प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका को 97 रनों से हराकर महिला वनडे त्रिकोणीय सीरीज में खिताब जीत लिया. (Sri Lanka Womens Tri-Nation Series, 2025 India Women vs Sri Lanka Women, Final). मंधाना की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने 50 ओवर में 342/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके बाद स्नेह ने एक बार फिर भारत के लिए बेहतरीन गेंदबाजी की और चार विकेट चटकाए। दूसरी ओर, अमनजोत ने एक बार फिर तीन विकेट चटकाकर प्रभावित किया, जिससे श्रीलंका की टीम 48.2 ओवर में 245 रन पर आउट हो गई और इस त्रिकोणीय सीरीज की उपविजेता बनी. इस जीत में भारत की स्पिनर स्नेह राणा ने एक खास कमाल अपने करियर में कर दिखाया. भारतीय स्पिनर स्नेह राणा ने मैच में कमाल की गेंदबाजी की और 9.2 ओवर में कुल 38 रन देते हुए 4 विकेट झटके. अपनी टीम को फाइनल में 97 रन से जीत दिलाने में स्नेह राणा ने अहम भूमिका निभाई.

बता दें कि स्नेह राणा ने पूरे सीरीज में कमाल की गेंदबाजी की और कुल 15 विकेट लेने का कमाल किया. राणा को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिलाफ से नवाजा गया. ऐसा कर राणा ने 25 साल पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. स्नेह राणा संयुक्त रूप से एक मल्टी टीम ट्राई सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं. ऐसा कर राणा ने साल 2003 में ऑस्ट्रेलिया की कैथ्रीन फिट्जपैट्रिक के द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड की बराबरी करने में सफल हो गईं हैं. ऑस्ट्रेलिया की कैथ्रीन फिट्जपैट्रिक ने साल 2003 वर्ल्ड सीरीज के दौरान 15 विकेट लेने में सफल रहीं थीं. इसके अलावा राणा ने महिलाओं की वनडे त्रिकोणीय सीरीज में सर्वाधिक विकेट लेने वाली भारतीय महिला गेंदबाज भी बन गईं , ऐसा कर राणा ने नूशिन अल खादीर के भारतीय रिकार्ड भी तोड़ दिया और साथ ही न्यूजीलैंड की राचेल पुल्लर को भी पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 2002 में इसी प्रारूप में सर्वश्रेष्ठ (12 विकेट) लेने का रिकॉर्ड बनाया था.

मैच की बात करें तो भारत ने विशाल स्कोर का बचाव करते हुए शानदार शुरुआत की, जब अमनजोत ने दूसरी पारी की तीसरी गेंद पर हसिनी परेरा को आउट किया। हालांकि चामरी ने दूसरे विकेट के लिए विशमी गुणरत्ने (36) के साथ 68 रनों की साझेदारी की, लेकिन अमनजोत ने 14वें ओवर में विश्मी गुणरत्ने को बोल्ड करके इस साझेदारी को तोड़ दिया. चामरी को बाद के हिस्से में लय हासिल करने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन वह स्नेह द्वारा आउट किए जाने से पहले अपना अर्धशतक पूरा करने में सफल रहीं. हर्षिता समराविक्रमा और नीलाक्षी डी सिल्वा के बीच 52 रनों की साझेदारी के बावजूद, अमनजोत और स्नेह ने उन्हें आउट करके मैच को भारत के पक्ष में सुनिश्चित किया, क्योंकि उन्होंने फाइनल में शानदार जीत दर्ज की और टूर्नामेंट से पहले पसंदीदा होने के अपने तमगे को सही साबित किया.

