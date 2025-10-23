स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल का धमाका, रोहित-गिल की जोड़ी को पछाड़ा, सचिन-गांगुली का वर्ल्ड रिकॉर्ड खतरे में

Smriti Mandhana Pratika Rawal Historic Record: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी ने पुरुष क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाजों रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बतौर ओपनर बनाए एक रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में न्यूजीलैंड के खिलाफ गुरुवार को हुए मैच में मंधाना और प्रतिका रावल ने पहले विकेट के लिए 212 रन की साझेदारी की. महिला वनडे विश्व कप में भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाजों की बनाई ये सबसे बड़ी साझेदारी है.

प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी ने 2025 में वनडे में 1557 रन जोड़ दिए हैं. इसके साथ ही उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में सलामी जोड़ी के रूप में सबसे अधिक रन बटोरने के मामले में रोहित शर्मा और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 2023 में वनडे में बनाए 1,523 रन जोड़े थे. मंधाना और प्रतिका की जोड़ी सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के 1998 में बनाए रिकॉर्ड को भी इसी विश्व कप में पीछे छोड़ सकती है. सचिन और गांगुली ने 1998 में बतौर ओपनर 1,635 रन बनाए थे. मंधाना और प्रतिका की जोड़ी को इस आंकड़े को पीछे छोड़ने के लिए 79 रन की जरूरत है.

वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में ओपनिंग साझेदारी में सबसे अधिक रन - पुरुष या महिला

1635 - सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली (IND) 1998 में

1557 - स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल (IND-W) 2025 में

1523 - रोहित शर्मा, शुभमन गिल (IND) 2023 में

1518 - एडम गिलक्रिस्ट, मार्क वॉ (ऑस्ट्रेलिया) 1999 में

1483 - 2000 में सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली (भारत)

*महिला वनडे में अगला सर्वश्रेष्ठ इस साल लौरा वोल्वार्ड्ट और ताज़मिन ब्रिट्स के बीच 972 है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ हो रहे इस बेहद अहम मैच में प्रतिका रावल ने 134 गेंद पर 13 चौके और 2 छक्के लगाते हुए 122 रन की पारी खेली. मंधाना 95 गेंद पर 4 छक्के और 10 चौके की मदद से 109 रन बनाकर आउट हुईं. दोनों के बीच 212 रन की साझेदारी हुई. यह दूसरा मौका था जब दोनों बल्लेबाजों के बीच 200 से अधिक रन की साझेदारी हुई. मंधाना ने वनडे फॉर्मेट का इस साल का 5वां शतक लगाया. इस फॉर्मेट में मंधाना का यह 14वां शतक था. महिला वनडे क्रिकेट में मंधाना से ज्यादा शतक ऑस्ट्रेलियाई मेग लेनिंग के नाम हैं. लेनिंग ने 15 शतक लगाए हैं.

इसके अलावा यह महिला वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में केवल तीसरी बार हुआ है, जब दोनों सलामी बल्लेबाजों ने शतक जड़ हो. सबसे पहले यह कारनामा 1973 में इंग्लैंड की लिन थॉमस और एनिड बेकवेल की जोड़ी ने ऐसा किया था. जबकि दूसरी बार 1988 पर्थ में लिंडसे रीलर और रूथ बकस्टीन की ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने ऐसा किया था.

यह भी पढ़ें: IND vs AUS: भारत की हार के 5 गुनहगार.. रनों के लिए तरसते रह गए, टीम इंडिया के गंवा दी सीरीज

यह भी पढ़ें: IND-W vs NZ-W: प्रतिका रावल ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वनडे में सबसे तेज पूरे किए हजार रन