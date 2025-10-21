विज्ञापन
विशेष लिंक

Smriti Mandhana: वनडे में कायम है स्मृति मंधाना की बादशाहत, दीप्ति को भी हुआ फायदा

Smriti Mandhana Number-1 Batsman ODI Ranking: भारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना आईसीसी की मंगलवार को जारी नवीनतम महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर बनी हुई हैं.

Read Time: 3 mins
Share
Smriti Mandhana: वनडे में कायम है स्मृति मंधाना की बादशाहत, दीप्ति को भी हुआ फायदा
Smriti Mandhana: वनडे में कायम है स्मृति मंधाना की बादशाहत
  • भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना आईसीसी की महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान बनाए हुए हैं.
  • स्मृति ने विश्व कप में लगातार अर्धशतक लगाकर इंग्लैंड की कप्तान नेट स्किवर ब्रंट से 83 अंकों की बढ़त बनाई है.
  • भारतीय ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा गेंदबाजी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर हैं और पांच मैचों में 13 विकेट ले चुकी हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Smriti Mandhana Number-1 Batsman ODI Ranking: भारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना आईसीसी की मंगलवार को जारी नवीनतम महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर बनी हुई हैं. उन्होंने इंग्लैंड की कप्तान नेट स्किवर ब्रंट पर 83 अंक की बढ़त बना ली है. गेंदबाजी रैंकिंग में भारतीय ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा तीसरे स्थान पर हैं जबकि इंग्लैंड की बाएं हाथ की स्पिनर सोफी एकलेस्टोन शीर्ष पर हैं.

स्मृति ने मौजूदा विश्व कप में लगातार अर्धशतक बनाए हैं. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ इंदौर में पिछले मैच में भारत की करीबी हार के दौरान 88 रन की पारी खेली थी. स्मृति ने हाल ही में शानदार प्रदर्शन किया है. इस बाएं हाथ की बल्लेबाज को विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए सितंबर 2025 के लिए आईसीसी की महीने की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया था.

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली विश्व कप में लगातार शतकों के दम पर एक स्थान के फायदे से तीसरे स्थान पर हैं. फॉर्म में चल रही दक्षिण अफ्रीका की ताजमिन ब्रिट्स (एक स्थान ऊपर चढ़कर नौवें स्थान पर) ने भी बल्ले से अपने दमदार प्रदर्शन के दम पर शीर्ष 10 में अपनी जगह मजबूत की है.

शीर्ष 10 के बाहर भी कुछ बदलाव हुए हैं जिसमें भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर (तीन स्थान के फायदे से 15वें स्थान पर), ऑस्ट्रेलिया की सलामी बल्लेबाज फीबी लिचफील्ड (पांच स्थान के फायदे से 17वें स्थान पर) और इंग्लैंड की अनुभवी हीथर नाइट (15 स्थान के फायदे से 18वें पायदान पर) सभी को विश्व कप में बल्ले से उनके शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है. 

गेंदबाजी रैंकिंग में दीप्ति ने विश्व कप में अब तक पांच मैच में 13 विकेट की बदौलत तीन स्थान के फायदे से तीसरा स्थान हासिल किया है. ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एलेना किंग दो स्थान के सुधार के साथ सातवें स्थान पर हैं जबकि पाकिस्तान की तीन खिलाड़ियों नशरा संधू (तीन स्थान के सुधार के साथ 11वें स्थान पर), सादिया इकबाल (पांच स्थान के सुधार के साथ 14वें स्थान पर) और फातिमा सना (पांच स्थान के सुधार के साथ 24वें स्थान पर) की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है.

फातिमा ने वनडे ऑलराउंडर की सूची में अपनी स्थिति मजबूत की है जिसमें ऑस्ट्रेलिया की ऐश गार्डनर शीर्ष पर हैं. फातिमा पांच स्थान के सुधार के साथ 15वें स्थान पर हैं जबकि श्रीलंका की कप्तान चामरी अटापट्टू एक स्थान के फायदे से सातवें पायदान पर है.

यह भी पढ़ें: एशिया कप ट्रॉफी विवाद में BCCI को मिला इन दो देशों का साथ, मोहसिन नकवी ने रखी ये शर्त

यह भी पढ़ें: IND vs AUS: विराट कोहली एडिलेड में 25 रन बनाते ही रच देंगे इतिहास, ब्रायन लारा, विवियन रिचर्ड्स भी नहीं कर पाए थे ऐसा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India Women, Smriti Mandhana, Deepti Sharma, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now