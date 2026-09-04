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स्मृति मंधाना ने तूफानी पारी के बाद जताई ये ख्वाहिस, '10 हजारी लिस्ट में 3-4 और भारतीय को देखने की चाहत

भारतीय टीम की हांगकांग के खिलाफ 137 रन से जीत में स्मृति मंधाना ने 64 गेंदों पर 124 रनों की पारी खेली.

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स्मृति मंधाना ने तूफानी पारी के बाद जताई ये ख्वाहिस, '10 हजारी लिस्ट में 3-4 और भारतीय को देखने की चाहत
Smriti Mandhana

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने दुबई में टी20 फॉर्मेट में खेले जा रहे महिला एशिया कप में गुरुवार को हांगकांग के खिलाफ खेले गए मैच में 64 गेंदों पर 124 रनों की पारी खेली. अंतरराष्ट्रीय टी20 में मंधाना का यह दूसरा और ओवरऑल 18वां शतक था. मंधाना अब अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक और सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं. स्मृति मंधाना का भारत में महिला क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने में बड़ा योगदान रहा है. मंधाना ने तीनों ही फॉर्मेट में अपनी दमदार बल्लेबाजी दर्शकों का ध्यान महिला क्रिकेट की तरफ खींचा है. साथ ही लड़कियों में क्रिकेट खेलने के प्रति रुचि जगाई है.  

हांगकांग के खिलाफ भारतीय टीम की 137 रन से जीत के बाद मंधाना ने बीसीसीआई द्वारा साझा वीडियो में कहा, "मुझे हमेशा लगता था कि यह मेरा काम है. मैंने कभी भी रिकॉर्ड्स और नंबर्स और इंडिया के लिए जीते गए मैचों की संख्या के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा. यह एक ऐसा पैमाना है जिसे आप वापस लेते हैं. आप यह वापस नहीं लेते कि आपने कितने रन या रिकॉर्ड तोड़े हैं."

मंधाना ने कहा, "अगर मेरी वजह से दस प्रतिशत लड़कियां भी बैट और बॉल उठाकर क्रिकेट खेलना शुरू करती हैं, तो मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा होगा जिस पर मुझे हमेशा गर्व और खुशी होगी."

अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का कीर्तिमान हासिल करने पर मंधाना ने कहा, "मिताली को देखते हुए बड़ी हुई हूं. वह हर किसी के लिए आदर्श रही हैं. मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं 10,000 तक पहुंचूंगी और उनसे आगे निकल जाऊंगी. उम्मीद है कि 10,000 की लिस्ट में इंडियन सेट-अप से तीन-चार और खिलाड़ी होंगे और मैं इसी से आंकलन करना चाहूंगी. अगर मैं सवाल पर वापस आऊं, तो टॉप पांच लिस्ट में तीन या चार को साथ रखना बहुत अच्छा होगा, और वहां तीन या चार भारतीय होंगे. मुझे लगता है कि मैं इसी से अपने करियर को आंकूंगी."

स्मृति अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हो गई हैं. तीनों फॉर्मेट मिलाकर उन्होंने 10,880 रन बनाए हैं. हांगकांग के खिलाफ मैच में उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज के 10,868 रन के रिकॉर्ड को तोड़ा. 

मंधाना ने अपने खेल में सुधार की बात की. उन्होंने कहा, "मैं यह नहीं कहूंगी कि आप एक बल्लेबाज या गेंदबाज के तौर पर कभी पूरे होते हैं. अगर आपको ऐसा लगता है, तो क्रिकेट हमेशा आपको दिखाएगा कि आप पूरे नहीं हैं."

हांगकांग के खिलाफ मंधाना ने अपनी शतकीय पारी में 7 छक्के मारे. इस पर उन्होंने कहा, "मैं लगातार अपनी छक्के मारने की काबिलियत को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूं, ताकि मैं लॉन्ग-ऑफ और लॉन्ग-ऑन फील्डर को भी पार कर सकूं या ऐसा करने का आत्मविश्वास रख सकूं." मंधाना ने 64 गेंदों पर खेली अपनी 124 रन की पारी में 7 छक्के और 14 चौके लगाए थे. उनकी इस पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 193 रन बनाए थे और हांगकांग को 56 रन पर समेट कर मैच 137 रन से जीता. 
 

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