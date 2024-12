SMAT: अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, लेफ्टी बल्लेबाज ने जड़ा तूफानी रिकॉर्ड शतक, कारनामा करने वाले पहले "भारतीय"

syed mushtaq ali trophy: निश्चित तौर इसका बहुत बड़ा श्रेय कुछ साल पहले बीसीसीआई (BCCI) का संविधान बनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा को भी जाता है. पर श्रेय पूरा टीम इंडिया के सदस्य अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma creates history) को तो जाएगा ही जाएगा क्योंकि उन्होंने वीरवार को शुरू हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अगले दौर में वीरवार को इतिहास रचते हुए तूफानी रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. अभिषेक ने मेघालय के गेंदबाजों को ऐसी मार लगाई, जो उसके गेंदबाज कभी भूलेंगे नहीं. मेघालय ने पंजाब के खिलाफ पहले बैटिंग कते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट पर 141 का स्कोर खड़ा किया था, लेकिन अभिषेक के प्रचंड प्रहारों से पंजाब ने दसवें ही ओवर में जीत पर मुहर लगा दी.

टी20 के मास्टर बल्लेबाजों में से एक अभिषेक ने तूफानी पारी खेलते हुए सिर्फ 29 गेंदों पर 11 छक्कों और 8 चौकों से नाबाद 106 रन बनाए. मतलब लेफ्टी बल्लेबाज ने 98 रन सिर्फ और सिर्फ चौकों और छक्कों से बना दिए. बहरहाल, शतक के साथ ही अभिषेक ने वह तूफानी कारनामा कर दिया, जो कम से कम टीम इंडिया के लिए खेल चुका खिलाड़ी उनसे पहले नहीं ही कर सका था.

