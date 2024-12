SMAT: 7 छक्के, 190 का स्ट्राइक रेट, आईपीएल से पहले चेन्नई के बल्लेबाज ने उड़ाया गर्दा, सूर्यकुमार यादव ने भी गेंदबाजों का किया बुरा हाल

भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे, जो जुलाई 2024 से एक्शन से बाहर हैं, ने अपने अंदाज में वापसी की है. शिवम दुबे ने मंगलवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सर्विस के खिलाफ ग्रुप ई मैच में सिर्फ 36 गेंदों में 71 रनों की पारी. अपनी पारी के दौरान उन्होंने दो चौके और सात गगनचुंबी छक्के लगाए. शिवम दुबे का स्ट्राइक रेस इस दौरान 197.22 का रहा. शिवम दुबे ने सूर्यकुमार यादव का बखूबी साथ दिया, जिसके दम पर मुंबई ने 39 रनों से यह मैच अपने नाम किया.

शिवम दुबे, जब बल्लेबाजी को आए थे, तब मुंबई मुश्किल में थी. टीम ने 60 के स्कोर पर पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर और अजिंक्य रहाणे का विकेट गंवा दिया था. सूर्यकुमार यादव दूसरे छोर पर 15 रन बनाकर नाबाद थे. इसके बाद दोनों बल्लेबाजों से तबाही देखने को मिली. सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे ने चौथे विकेट के लिए 130 रनों की साझेदारी की. सूर्यकुमार यादव ने 46 गेंदों में सात चौके और चार छक्के के दम पर 70 रनों की पारी खेली. दुबे की नाबाद 71 रनों की पारी के दम पर मुंबई ने 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाए और सर्विस को जीत के लिए 193 रनों का लक्ष्य दिया.

SuryaKumar Yadav 70 runs

Shivam Dube 71 runs



IPL se pehele Garda uda Diya. Ab IPL me ek do ining or khelkar Shivam Dubey T20 World Cup me jagah bana lega ... #SyedMushtaqAliTrophy#ShivamDube #SuryakumarYadav pic.twitter.com/1XPWOuJAmK