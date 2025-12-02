SMAT 2025: पुलिस खूब जोर लगाकर भी फैंस को पिच से टस से मस नहीं कर सकी, हार्दिक पांड्या ने फिर निकाला यह रास्ता

एक दिन पहले ही सगाई करके सभी को चौंका देने वाले हार्दिक पांड्या स्टाइल के साथ मैदान पर लौटे हैं. खेले जा रहे राष्ट्रीय प्रीमियर टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के तहत मंगलवार को हैदराबाद में ग्रुप सी के मुकाबले में हार्दिक ने तूफानी पारी से सक्रिय क्रिकेट में वापसी की. हार्दिक (नाबाद 77, 42 गेंद, 7 चौके, 4 छक्के) से बड़ौदा ने पंजाब को 7 विकेट से हरा दिया. बहरहाल,राजीव गांधी स्टेडियम में हार्दिक के दीवानों ने कई बार मैच में व्यवधान डाला. कई मौकों पर फैंस बाउंड्री से भागकर हार्दिक से हाथ मिलाने के लिए दौड़े और ये चाहने वाले पुलिस के भी रोके नहीं रुके. एक प्रशंसक ने तो हद ही कर दी.

Play stopped multiple times in Hyderabad as fans kept running onto the ground to meet Hardik Pandya!#SyedMushtaqAliTrophy #BarodavsPunjab pic.twitter.com/klHmekLhHz — Mohsin Kamal (@64MohsinKamal) December 2, 2025

इस फैन ने दो हद ही कर दी!

एक चाहने वाले ने तो हद ही कर दी. वह मिडऑफ एरिया से दौड़ लगाते हुए बैटिंग कर रहे पांड्या की तरफ दौड़ा, तो उसके पीछे पुलिस वाले और एक निजी सुरक्षाकर्मी भी उसे पकड़ने के लिए दौड़ा. यह प्रशंसक पांड्या से बार-बार कुछ कहता रहा. वहीं पुलिसकर्मी उसके बाहर ले जाने की ओर खींचते रहे. पुलिस वाले छुड़ा रहे थे, लेकिन यह हार्दिक का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता रहा. आखिरकार पुलिस हार्दिक का हाथ छुड़ाने में सफल रही. लेकिन कुछ दूर चलने के बाद यह चाहने वाला फिर अड़ गया, तो हार्दिक खुद इस चाहने वाले की ओर चलकर आए.

हार्दिक पांड्या ने निकाला यह रास्ता

जब फैंस न जाने के लिए अड़ा रहा, तो पांड्या उसके पास आए. और फिर समझ में आया कि मामला क्या था. दरअसल यह फैन हार्दिक के साथ बिना सेल्फी लिए बिना मैदान से बाहर नहीं जाना चाहता था. यही वजह रही कि हार्दिक ने बीच में हस्तक्षेप किया. फैन को वापस बुलाया और जब एक बार पांड्या के साथ सेल्फी हो गई, तो इसके बाद यह प्रशंसक मैदान से बाहर चला गया.