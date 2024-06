"पॉकेट रॉकेट ", सर विवियन रिचडर्स ने भारत के इस खिलाड़ी को दिया नया नाम, Viral Moment

Sir Vivian Richards Viral moment with Indian Players: भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में इस बार सर विवियन रिचर्ड्स पहुंचे थे. विवियन रिचर्ड्स ने भारत के सूर्य कुमार यादव को बेस्ट फील्डर का अवार्ड अपने हाथों से दिया. इसके अलावा विवियन रिचर्ड्स ने टीम के खिलाड़ियों के लिए कुछ ऐसी भी बातें की जिसने फैन्स का दिल जीत लिया. दिग्गज पूर्व बल्लेबाज ने भारतीय खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हुए कहा कि. यदि किसी खिलाड़ी का दिन मैदान पर अच्छा नहीं रहा तो मैं से मोटिवेट करने फिर से आउंगा. विवियन रिचर्ड्स के इन बातों के सुनकर भारतीय खिलाड़ी काफी खुश नजर आए.

वहीं, रिचर्ड्स ने कोहली से मुलाकात की और उनको गले भी लगाया. इसके अलावा पूर्व दिग्गज ने भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को एक नया नाम भी दे दिया है. दरअसल, पंत को भारतीय क्रिकेट का स्पाइडर मैन कहा जाता है लेकिन अब विवियन रिचर्ड्स ने उन्हें एक नया नाम दे दिया है. सर विवियन रिचर्ड्स ने ऋषभ पंत को "पॉकेट रॉकेट" के नाम से संबोधित किया. सर विवियन रिचर्ड्स से नया नाम पाकर पंत की खुशी सातवें आसमान पर थी.पंत ने भी महान दिग्गज को गले से लगाया.

Sir Vivian Richards 🗣️: " Great to see you back man ( Rishabh Pant )." The moment Rishabh Pant hugs Vivian Richards, and he calls Pant as " Pocket Rocket " is such a wholesome moment. #RishabhPant #T20WC2024 pic.twitter.com/FigkHToSWr

विवियन रिचर्ड्स ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों की तारीफ की और कहा कि "आप शानदार खेल रहे हैं. ऐसे ही खेलते रहें. हर डिपार्टमेंट में आप सबका परफॉर्मेंस शानदार है. अब यदि किसी का दिन मैदान पर अच्छा नहीं रहा तो मेैं फिर से आऊंगा."

📽️ 𝗗𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗥𝗼𝗼𝗺 𝗕𝗧𝗦 | 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮 𝘃𝘀 𝗕𝗮𝗻𝗴𝗹𝗮𝗱𝗲𝘀𝗵



At the Sir Vivian Richards Stadium, it is the legend himself who presented the fielder of the match medal! 🏅



WATCH 🎥🔽 - By @RajalArora | #T20WorldCup | #TeamIndia | #INDvBAN | @ivivianrichards