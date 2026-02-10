विज्ञापन

'जनता की भावना से खिलवाड़', पाकिस्तान-भारत मैच पर भड़के फिल्म निर्माता अशोक पंडित

India vs Pakistan ICC Mens T20 WC 2026: पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप मैच के बहिष्कार को वापस लेने पर फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने कहा, "मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं.

Read Time: 2 mins
Share
'जनता की भावना से खिलवाड़', पाकिस्तान-भारत मैच पर भड़के फिल्म निर्माता अशोक पंडित
India vs Pakistan ICC Mens T20 WC 2026: पाकिस्तान-भारत मैच पर भड़के फिल्म निर्माता अशोक पंडित
नई दिल्ली:

India vs Pakistan ICC Mens T20 WC 2026: आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को होने वाला भारत और पाकिस्तान के बीच का मैच तय तारीख और समय पर खेला जाएगा क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच खेलने की अनुमति दे दी.  हालांकि, भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मैच का विरोध भी शुरू हो चुका है. फिल्म निर्माता अशोक पंडित का कहना है कि मैच खेलना देश के लिए जान गंवाने वाले हर परिवार की भावनाओं को राहत देना होगा. पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप मैच के बहिष्कार को वापस लेने पर फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने कहा, "मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं. भारत को पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए क्योंकि एक ऐसा देश जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकियों को पैदा करता है और शांति से उनका कोई लेना-देना नहीं है, ऐसे देश के साथ मैच खेलना गलत है."

उन्होंने कहा, "ये मैच हमारे देश की जनता की भावनाओं के खिलाफ है और देश की रक्षा में तैनात सैनिकों के खिलाफ है. व्यक्तिगत तौर पर पाकिस्तान जैसे देश के साथ किसी भी तरह का मैच, व्यापार या रिश्ता रखना, मैं उसके खिलाफ हूं." बता दें कि आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत से पहले पाकिस्तान का कहना था कि वे टूर्नामेंट में हिस्सा जरूर लेंगे लेकिन भारत के साथ होने वाले मैच का हिस्सा नहीं रहेंगे, लेकिन अब आईसीसी से बातचीत के बाद पाकिस्तान के तेवर नरम पड़ गए हैं और वे भारत के साथ मैच खेलने के लिए तैयार हैं. पाकिस्तान ने बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर अपने मंसूबों को पूरा करने की कोशिश की थी.

भारत और पाकिस्तान का मैच अब तय समय पर दर्शकों को भारत और पाकिस्तान का मैच देखने को मिलेगा. ये मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच का समय शाम 7 बजे होगा. भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमों ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है. पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज यानी 10 फरवरी को यूएसए के खिलाफ मुकाबला खेलेगी.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pakistan India Match, Pakistan India Match Boycott, Pakistan India Match News, Filmmaker Ashoke Pandit
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com