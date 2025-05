Shubman Gill Run Out Controversy: आउट या नॉट आउट? 'गलत फैसले' पर भड़के शुभमन गिल, अंपायर से हुई तीखी बहस

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुक्रवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में शुभमन गिल को आउट दिए जाने पर विवाद हो गया है. गुजरात टाइटंस के कप्तान रन आउट थे या नहीं, इसको लेकर फैंस के बीच एक राय नहीं हैं. गुजरात के कप्तान का खुद मानना था कि वो नियमों के तहत नॉट-आउट थे. ऐसे में जब वह पवेलियन लौटे तो उन्हें अंपायर के साथ तीखी बहस करते हुए देखा गया. गिल मैदानी अंपायर के फैसले से खुश नहीं थे और इस दौरान उनके चेहरे से यह साफ झलका रहा था. पवेलियन लौटने से पहले, गिल अच्छी लय में दिख रहे थे और धीरे-धीरे अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे.

अपने होम ग्राउंड पर पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद साई सुदर्शन और शुभमन गिल की जोड़ी ने गुजरात टाइटंस को तेज शुरुआत दिलाई. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 87 रनों की साझेदारी हुई. इसके बाद साई सुदर्शन 48 रन बनाकर पवेलियन लौटे. गिल ने अपना आक्रमण जारी रखा और उन्होंने जोस बटलर के साथ मिलकर साझेदारी आगे बढ़ाई. गुजरात ने इस दौरान 10 ओवरों के बाद 120 रन बना लिए थे. यह गुजरात का आईपीएल में 10 ओवरों के बाद सर्वाधिक स्कोर है. इस सीजन का पांचवां और अपने आईपीएल करियर का 25वां अर्द्धशतक जड़ चुके गिल, हालांकि, 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर रन आउट दिए गए.

जोस बटलर ने जीशान अंसारी की गेंद को शॉर्ट फाइन लेग की ओर खेला और तेजी से सिंगल ले लिया. हालांकि, हर्षल पटेल ने तुरंत गेंद पकड़ ली और थ्रो विकेटकीपर की ओर फेंका. स्टंप्स गेंद से टकराई. इस दौरान गिल क्रीज से काफी दूर थे. सवाल यह था कि क्या गेंद पहले विकेट से टकराई या फिर कीपर के दस्ताने के चलते बेल्स उठीं.

टीवी अंपायर माइकल गफ़ ने अपना पूरा समय लिया. ऐसा लग रहा था कि गेंद स्टंप्स के काफी करीब है. जब स्टंप्स के पास से गेंद गई तो गेंद में साफ तौर पर डेविएशन देखा जा सकता था. जब क्लासेन ने गेंद को स्टंप्स पर डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की तो इस दौरान उनका दस्ताना स्टंप से लगा. और इसीलिए टीवी अंपायर को फैसला लेने में समय लगा. लेकिन अंत में अंपायर ने गिल को आउट करार दिया.

शुभमन गिल फैसले से खुश नहीं थे और डगआउट में जाने के बाद, उन्हें आउट होने पर मैच अधिकारी के साथ तीखी बहस करते हुए देखा गया.

