Shubman Gill: नौ चौके और दो छक्के, शुभमन गिल ने शतक जड़ रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को छुआ, बांग्लादेश नहीं भूलेगा ये दर्द

Shubman Gill, Centuries Against Bangladesh In ICC Champions Trophy: भारतीय क्रिकेट टीम के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने इतिहास रच दिया है. वह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. गिल से पहले यह खास उपलब्धि रोहित शर्मा ने हासिल की थी. 'हिटमैन' शर्मा ने साल 2017 में बांग्लादेश के खिलाफ बर्मिंघम में आतिशी बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 123 रन बनाए थे. वहीं अब गिल ने दुबई में पारी का आगाज करते हुए नाबाद 101 रन बनाए हैं.

शुभमन गिल भारत ही नहीं चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाने वाले दुनिया के पांचवें बल्लेबाज भी बन गए हैं. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में बांग्लादेश के खिलाफ गिल के अलावा जो रूट, रोहित शर्मा, उपुल थरंगा और क्रिस गेल ने शतक जड़ा है.

Shubman Gill kicks off his #ChampionsTrophy campaign with a bang 💥#BANvIND ✍️: https://t.co/zafQJUBu9o pic.twitter.com/iw0weSBilG