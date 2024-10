GT Retention List: मोहम्मद शमी और डेविड मिलर की गुजरात टाइटंस से हुई छुट्टी! इन 3 खिलाड़ियों को रिटेन कर रही है फ्रेंचाइजी

Gujarat Titans Retention List For IPL 2025: इंतजार का पल समाप्त होने के बेहद करीब है. आईपीएल के आगामी सीजन के लिए सभी टीमें अपने किन धुरंधरों को रिटेन करने वाली हैं. उसका फैसला आज (31 अक्टूबर 2024) शाम तक हो जाएगा. रिटेंशन सूची के सामने आने से पहले गुजरात के बेड़े से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. ESPNcricinfo की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रेंचाइजी ने कप्तान शुभमन गिल के अलावा राशिद खान और साई सुदर्शन को रिटेन करने का प्लान बनाया है, जबकि टीम इंडिया के वरिष्ठ तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के साथ-साथ गुजरात ने डेविड मिलर से दुरी बनाने का फैसला किया है.

गुजरात की टीम से जो दो अनकैप्ड खिलाड़ी टीम में अपनी जगह बचाते हुए नजर आ रहे हैं, वो ऑलराउंडर खिलाड़ी राहुल तेवतिया के साथ-साथ निचले क्रम के विस्फोटक बैटर शाहरुख खान हैं. इन दोनों खिलाड़ियों का फ्रेंचाइजी के लिए शिरकत करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन रहा है. यही वजह है कि जीटी की टीम उन्हें ऑक्शन में नहीं उतरना चाहेगी.

