IND vs WI: 'जिम्मेदारियां जरूर हैं लेकिन...', कप्तानी पर कप्तान शुभमन गिल का बड़ा बयान

- गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में कप्तान के रूप में पहला टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया
- भारत ने अहमदाबाद में पहले टेस्ट में जीतने वाली प्लेइंग इलेवन को बिना किसी बदलाव के बरकरार रखा है
- गिल के अनुसार विकेट बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है इसलिए भारत बड़ा स्कोर बनाना चाहेगा
Shubman Gill on his Captaincy Role: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने शुक्रवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में कप्तान के तौर पर अपना पहला टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. भारत ने उसी प्लेइंग इलेवन को बरकरार रखा है जिसने अहमदाबाद में पहले टेस्ट मैच में रोस्टन चेज़ की अगुवाई वाली वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से हराया था. गिल ने कहा कि भारत बड़ा स्कोर बनाना चाहेगा क्योंकि विकेट बल्लेबाजी के लिए अनुकूल दिख रहा है. वेस्टइंडीज ने दो बदलाव किए, ब्रैंडन किंग और जोहान लेने की जगह टेविन इमलाच और एंडरसन फिलिप को मैदान पर उतारा.
कप्तानी की जिम्मेदारी पर गिल ने कहा
हमारे लिए निरंतरता महत्वपूर्ण है. अपने प्रदर्शन को दोहराना और हर मैच में वही जोश बनाए रखना. हम अक्सर यही बात करते हैं और इस टेस्ट मैच में भी हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं. सच कहूं तो, ज़्यादा कुछ नहीं. मैं अब भी वही इंसान हूं, लेकिन अब मुझ पर ज़्यादा जिम्मेदारियां जरूर हैं, लेकिन मुझे जिम्मेदारियां पसंद हैं और मेरा भविष्य बहुत ही रोमांचक है.
🚨 Toss 🚨#TeamIndia won the toss and elected to bat.— BCCI (@BCCI) October 10, 2025
Updates ▶ https://t.co/GYLslRzj4G#INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/A3KoVrucmM
आपको बता दें की कप्तान शुभमन गिल के लिए आज का दिन खास रहा क्योंकि छह बार लगातार टॉस गंवाने के बाद गिल ने टॉस जीत लिया. टॉस के बाद साथी खिलाडियों के बीच लौटे गिल को टीम के साथी खिलाड़ियों ने भी बधाई दी तो वहीं स्टूडियो में मौजूद आकाश चोपड़ा ने भी गिल के टॉस जीतने के बाद मस्ती की.