शुभमन गिल से हुआ बड़ा ब्लंडर, फंस सकते हैं कानूनी मुसीबत में, भारतीय कप्तान को लग सकता है तगड़ा झटका

Shubman Gill In Legal Trouble: एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट (IND vs ENG, 2nd Test) के दौरान अपने जेस्चर के लिए भारतीय कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) मुसीबत में फंस सकते हैं. खेल के चौथे दिन भारत की दूसरी पारी घोषित करने का फैसला करते समय कैप्टन गिल ने नाइकी बनियान पहन रखी थी. जब गिल ने नाइकी बनियान पहने हुए थे जो कैमरे में कैद हो गया. हालांकि घोषणा में कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन गिल के लिए परेशानी की बात यह हो सकती है कि एडिडास भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक भागीदार किट प्रायोजक है, जिसने 2023 में BCCI के साथ पांच साल का समझौता किया है. गिल न केवल आधिकारिक भागीदार की किट पहनने से चूक गए, बल्कि उन्होंने एक ऐसी बनियान भी पहन ली जो उनके सीधे प्रतिद्वंद्वी की थी.

using nike while our brand ambassador is adidas....shame on gill hope bcci takes action👍 https://t.co/kNMEJJPKQ7 — Madbruiser (@Madbruiser) July 5, 2025

Hello @adidas Shubman Gill has violated your policy, take legal action against him. pic.twitter.com/6q3EDCA92N — 🅂🄾🅄🄽 🚩 (@Mr_Exo45) July 6, 2025

सोशल मीडिया पर कई प्रशंसकों का मानना ​​है कि बीसीसीआई इस खिलाड़ी को उनके इस गलती के लिए कानूनी परेशानी में भी डाल सकता है.

BIG- @adidas sent BCCI a stern email warning about the violation of brand deal code by India Captain Shubhman Gill.



Context - Gill was seen wearing a full black Nike shirt yesterday during a match despite adidas being the prime jersey sponsor. #shubhmangill#BCCI pic.twitter.com/qIqrP7PBbt — Apna Cricket Team 🏏 (@ApnaCricketteam) July 6, 2025

किट प्रायोजन के लिए सौदे की घोषणा करते हुए, बीसीसीआई ने 2023 में एक बयान में कहा था, "वैश्विक स्पोर्ट्सवियर ब्रांड अब भारत की पुरुष, महिला और अंडर-19 टीमों के लिए जर्सी, किट और अन्य सामान डिजाइन और निर्माण करेगा. मार्च 2028 तक चलने वाला यह अनुबंध एडिडास को खेल के सभी प्रारूपों में किट निर्माण के लिए विशेष अधिकार देगा. एडिडास बीसीसीआई के लिए सभी मैच, ट्रेनिंग और यात्रा परिधानों का एकमात्र आपूर्तिकर्ता होगा, जिसमें पुरुष, महिला और युवा टीमें शामिल हैं."

क्या गिल ने तोड़ दिया नियम !

दरअसल, बीसीसीआई के लिए स्पॉन्सर कंपनी एडिडास है और सभी भारतीय खिलाड़ियों को एडिडास की जर्सी पहननी होती है. लेकिन गिल से यह गलती हो गई. शुभमन गिल ने पारी की घोषणा के समय एडिडास की जर्सी नहीं पहनी थी. साल 2023 में एडिडास और बीसीसीआई के बीच 250 करोड़ रुपये की डील हुई थी. अब क्या गिल से गलती हुई कि उन्होंने स्पॉन्सर कंपनी एडिडास की जर्सी न पहनकर उनके विरोधी कंपनी नाइकी की जर्सी पहनी. ऐसे में अब ये देखना है कि इस मामले में बीसीसीआई क्या फैसला करती है.