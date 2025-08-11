सूर्यकुमार यादव कप्तान तो शुभमन गिल उपकप्तान, Asia Cup 2025 के लिए ऐसी हो सकती है भारतीय टीम

Shubman Gill likely to be named vice-captain for Asia Cup: भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. बता दें कि सितंबर में एशिया कप खेला जाने वाला है. ऐसे में अब खबर सामने आई है कि गिल को अब टी-20 का उपकप्तान बनाया जा सकता है. रेवस्पोर्ट्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एशिया कप 2025 के लिए शुभमन गिल भारत के उपकप्तान होंगे. बता दें कि एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान अगस्त ने आखिरी हफ्ते में होनी का बात भी सामने आई है. इस समय टी-20 की कप्तानी सूर्यकुमार यादव करते हैं. वहीं, एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होना है और जो 28 सितंबर तक चलेगा.

एशिया कप के लिए जायसवाल को मिल सकता है मौका

यशस्वी जयसवाल को एशिया कप की टीम में शामिल किया जा सकता है. यशस्वी जयसवाल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो तीनों फॉर्मेट में खेलने का मद्दा रखते हैं, ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जायसवाल को एशिया कप की टीम में शामिल किया जाए.

बुमराह के न रहने से ये इन तेज गेंदबाजों का होगा चयन

बुमराह को लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है. बुमराह की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई है. ऐसे में यदि बुमराह एशिया कप का हिस्सा नहीं होते हैं तो तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा पर होगी. वहीं, सिराज को भी शामिल किया जा सकता है. वैसे, सिराज को बीसीसीआई आराम भी दे सकती है. क्योंकि तेज गेंदबाज ने इंग्लैंड में पांचों टेस्ट मैच खेले थे.

पंत के न होने से जितेश शर्मा विकल्प विकेटकीपर

संजू सैमसन का एशिया कप में खेलना निश्चित है. वहीं, विकल्प विकेटकीपर के तौर पर जितेश शर्मा को एशिया कप की टीम में मौका मिल सकता है.

एशिया कप के लिए भारत की संभावित टीम (India's probable Asia Cup 2025 squad)

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल, शुभमन गिल (उपकप्तान), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, रियान पराग, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा