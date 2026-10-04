तीसरे वनडे में मिली हार के बाद भड़के शुभमन गिल, खिलाड़ियों को दी वॉर्निंग, बोले- कैच टपकाने और डेथ बॉलिंग...

भले ही भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कप्तान शुभमन गिल 2-1 से सीरीज जीतने वाली अपनी टीम के प्रदर्शन से कुल मिलाकर खुश थे. हालांकि, गिल ने माना कि फील्डिंग और डेथ ओवरों में बॉलिंग ऐसी चीजें हैं, जिनमें तुरंत सुधार की जरूरत है. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 351 रन बनाए. रोहित शर्मा (92) और ऋतुराज गायकवाड़ (57) के बीच दूसरे विकेट के लिए 137 रनों की शानदार साझेदारी और उसके बाद केएल राहुल ने नाबाद 129 रनों की पारी खेली. हालांकि, यह स्कोर काफी नहीं था, क्योंकि वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने नाबाद 162 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर टीम को वनडे इतिहास में सबसे बड़े सफल रन चेज में मदद की और 2023 के बाद इस फॉर्मेट में भारत पर अपनी पहली जीत हासिल की.

मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में गिल ने कहा, "कई चीजें सही रहीं. मुझे लगता है कि अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें निश्चित रूप से सुधार की जरूरत है. मैं बनाए गए स्कोर से बहुत खुश था. मुझे लगता है कि खेल हमारे कंट्रोल में था, लेकिन इस टीम के खिलाफ चार ओवर पीछे रहने और फिर आखिरी ओवरों में, मुझे लगता है कि उन्होंने हमसे खेल छीन लिया. अगर ओवर कम नहीं हुए होते, तो शायद खेल आखिरी ओवर तक जाता."

गिल ने कहा, "डेथ बॉलिंग भी, मुझे लगता है कि कभी-कभी हम पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होते कि हम अटैक कर रहे हैं या डिफेंड, खासकर जब हम डेथ ओवरों में बॉलिंग कर रहे होते हैं. ऐसे मैच में, अगर विरोधी टीम के पांच या छह विकेट गिर चुके हों, तो आप कभी भी पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं होते कि कौन सी फील्डिंग सेट करनी है? क्या हम बहुत जल्दी डेथ ओवर वाली बॉलिंग करने लगे हैं या अभी भी मिडिल ओवरों की तरह ही बॉलिंग कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें हमें निश्चित रूप से बेहतर होने की जरूरत है. "

गिल ने रिस्ट-स्पिनर कुलदीप यादव के बचे हुए ओवरों को रोके रखने के अपने फैसले के बारे में भी बताया.उन्होंने कहा कि गुरनूर बरार को चोट लगने के डर से उन्हें रणनीति के तहत देरी करनी पड़ी. उन्होंने कहा, "नहीं, असल में ऐसा नहीं था. हमें नहीं पता था कि गुरनूर क्रैम्प्स के बावजूद वापस आकर बॉलिंग कर पाएंगे या नहीं। इसलिए थोड़ी अनिश्चितता थी.हमें पता था कि मैच आखिर तक जाएगा. वह विकेट लेने वाले बॉलर हैं और मैं चाहता था कि उनके कुछ ओवर आखिर के लिए बचे रहें."

जायडेन सील्स के हाथों जल्दी आउट होने के बारे में बात करते हुए गिल ने कहा, "जब भी आप जल्दी आउट होते हैं तो हमेशा निराशा होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज उस गेंद पर मैं कुछ और बेहतर कर सकता था." उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, "मैं कहूंगा कि मैं काफी हद तक खुश हूं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगता है कि अभी भी कुछ कमियां हैं. हमारी फील्डिंग और बेहतर हो सकती थी. पूरी सीरीज में,हमने लगभग छह या सात कैच छोड़े, जो वर्ल्ड कप से पहले अच्छा संकेत नहीं है. आप चाहते हैं कि आपकी फील्डिंग बेहतरीन हो."

(IANS के इनपुट के साथ)

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