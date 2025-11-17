विज्ञापन
IND vs SA: शुभमन गिल को मिली अस्पताल से छुट्टी, वायरल वीडियो में कुछ ऐसा दिखा कप्तान का हाल

Shubman Gill Discharge from Hospital Viral Video: गिल को पहले भी गर्दन में इसी तरह की ऐंठन हो चुकी है, जिसके कारण वह अक्टूबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच से बाहर हो गए थे. यह चोट ऐसे समय में आई है जब उनके वर्कलोड पर कड़ी नज़र रखी जा रही है.

  • भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को कोलकाता के अस्पताल से गर्दन में आई ऐंठन के इलाज के बाद छुट्टी मिली है
  • गिल की गुवाहाटी में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में उपलब्धता अभी भी अनिश्चित बनी हुई है
  • डॉक्टरों ने गिल को गर्दन की समस्या के कारण हवाई यात्रा से बचने की सलाह दी है
Shubman Gill Discharge from Hospital Viral Video: भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को कोलकाता के अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, जहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में आई ऐंठन का इलाज चल रहा था. गिल इस दौरान गले में नेक बैंड पहने हुए अस्पताल से धीमे चाल में बाहर आते हुए दिखे. हालांकि, ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार, शनिवार से गुवाहाटी में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए उनकी उपलब्धता अनिश्चित बनी हुई है. भारत का मंगलवार सुबह कोलकाता में एक प्रशिक्षण सत्र निर्धारित है, लेकिन गिल के इसमें शामिल होने की उम्मीद नहीं है. टीम बुधवार को गुवाहाटी के लिए रवाना होगी, लेकिन डॉक्टरों ने गर्दन की समस्या से उबर रहे किसी व्यक्ति को व्यावसायिक हवाई यात्रा न करने की सलाह दी है, इसलिए गिल के टीम के साथ उड़ान भरने की संभावना नहीं है.

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कहा कि गिल की स्थिति का अभी भी आकलन किया जा रहा है और टीम फिजियो जल्द ही एक और दौर की जांच करेंगे. कोलकाता टेस्ट की चौथी पारी में गिल की अनुपस्थिति के कारण भारत एक बल्लेबाज़ कम रह गया, और अंततः भारत 30 रनों से मैच हार गया.

ईएसपीएनक्रिकइन्फो के हवाले से गंभीर ने कहा, "यह मुश्किल था क्योंकि हमें हमेशा पता था कि हम एक विकेट खो चुके हैं." उन्होंने कहा, "ज़ाहिर है, शुभमन मैदान पर नहीं थे, और फिर लंच से पहले दो विकेट गंवाने के बाद, हम सचमुच तीन विकेट खो चुके थे. लेकिन हमें हमेशा लगता था कि अगर हम 50 या 40 रनों की दो साझेदारियां बना लेते, तो हम मैच में बने रहते."

अगर गिल गुवाहाटी टेस्ट से बाहर हो जाते हैं, तो भारत बाएं हाथ के बल्लेबाज़ बी साई सुदर्शन या देवदत्त पडिक्कल पर दांव लगा सकता है. सुदर्शन ने दिल्ली में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ़ 87 और 39 रनों की पारी खेलकर प्रभावित किया था, लेकिन इस महीने की शुरुआत में भारत ए के लिए दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ़ चार पारियों में उनका सर्वोच्च स्कोर 32 रन रहा था. पडिक्कल, जिन्होंने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी और इंग्लैंड के खिलाफ़ घरेलू सीरीज़ में एक-एक टेस्ट खेला है, ने दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ़ तीन बार सिंगल डिजिट स्कोर और एक बार 24 रन बनाए.

अगर भारत सिर्फ़ यही एक बदलाव करता है, तो उसे सात बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों को मैदान में उतारना पड़ सकता है. कोलकाता टेस्ट में, भारत ने पहली बार प्लेइंग इलेवन में छह बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों को शामिल किया था. दक्षिण अफ्रीका के ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर ने मैच में छह बाएं हाथ के बल्लेबाजों को आउट किया, जबकि पार्ट-टाइमर एडेन मार्करम ने भी एक बल्लेबाज को आउट किया.

कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन गिल को अस्पताल ले जाया गया, जहां पहली पारी में केवल तीन गेंदें खेलने के बाद ही वह रिटायर्ड हर्ट हो गए. तीसरे दिन की सुबह, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने पुष्टि की कि वह आगे टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे.

गिल को पहले भी गर्दन में इसी तरह की ऐंठन हो चुकी है, जिसके कारण वह अक्टूबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच से बाहर हो गए थे. यह चोट ऐसे समय में आई है जब उनके कार्यभार पर कड़ी नज़र रखी जा रही है. वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 से लगातार सभी प्रारूपों में खेल रहे हैं और टी20 सीरीज़ के बाद ऑस्ट्रेलिया से सीधे कोलकाता पहुंचने वाले चार टेस्ट खिलाड़ियों में शामिल थे.

