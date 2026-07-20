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IND vs ENG: आखिरी वनडे में हार पर कप्तान शुभमन गिल का बयान, इसे बताया हार का सबसे बड़ा कारण

टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मैच 6 विकेट से अपने नाम किया था, जिसके बाद इंग्लैंड ने दूसरा मुकाबला 4 विकेट से गंवाया और तीसरे वनडे में हार के बाद सीरीज गवां दी है.

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IND vs ENG: आखिरी वनडे में हार पर कप्तान शुभमन गिल का बयान, इसे बताया हार का सबसे बड़ा कारण
IND vs ENG 3rd ODI

भारत के कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड के 388 रन बनाने के बाद डेथ ओवरों में रनों की गति को रोकने में अपनी टीम की नाकामी को हार का कारण बताया. उन्होंने कहा कि मेजबान टीम के आखिरी ओवरों के आक्रामक खेल ने रविवार को सीरीज तय करने वाले तीसरे वनडे में मेहमान टीम की 27 रन से हार में निर्णायक भूमिका निभाई. मैच के टर्निंग पॉइंट पर बात करते हुए गिल ने कहा कि इंग्लैंड की पारी के आखिरी दौर तक भारत मुकाबले में मजबूती से बना हुआ था, लेकिन गेंदबाजी में महंगे आखिरी ओवरों ने मैच को निर्णायक रूप से मेजबान टीम के पक्ष में कर दिया. मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में गिल ने कहा, "हम 45वें ओवर तक (जब इंग्लैंड बल्लेबाजी कर रहा था) मैच में बने हुए थे. आखिरी तीन ओवरों में हमने बहुत सारे रन दिए. यहीं से मैच हमारे हाथ से निकल गया."

उन्होंने कहा, "हमने सोचा था कि अगर 40 ओवर के बाद हमारे पास विकेट बचे होंगे, तो हम मैच में बने रहेंगे. साथ ही, हम बहुत पीछे भी नहीं रहना चाहते थे. पावरप्ले के बाद हमने 6-6.5 रन प्रति ओवर की गति से खेलने और आखिरी 10 ओवरों में 10 रन प्रति ओवर की गति से लक्ष्य का पीछा करने की कोशिश की."

गिल ने रोहित शर्मा की शानदार सेंचुरी से हौसला बढ़ाया. उन्होंने कहा कि सीनियर ओपनर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों वह दुनिया के बेहतरीन वनडे बल्लेबाजों में से एक हैं, जबकि पिच पर स्ट्रोक खेलना मुश्किल होता जा रहा था.

"उन्होंने (रोहित और कोहली ने) सालों से दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अच्छा प्रदर्शन किया है. आज रोहित की बल्लेबाजी से खुश हूं. आखिर में विकेट धीमा हो गया था, बल्लेबाजी करना आसान नहीं था, लेकिन उन्हें खेलते देखना सुखद था." इंग्लैंड ने बेन डकेट, जैकब बेथेल और जो रूट के जरिए मजबूत आधार तैयार कर लिया था, जिसके बाद भारत ने आखिरी ओवरों में बहुत सारे रन लुटा दिए, जिससे लक्ष्य का पीछा करना उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया.

गिल ने माना कि पहले पावरप्ले में बहुत सारे रन लुटाने के बाद उनके गेंदबाज कभी भी पूरी तरह उबर नहीं पाए, जिससे इंग्लैंड को मैच पर हावी होने और शानदार तरीके से पारी खत्म करने का मौका मिला.

"लगभग सभी ने रन बनाए. खासकर इस मैच में, हमने पहले पावरप्ले में अच्छी गेंदबाजी नहीं की. जिस तरह से उन्होंने मौके का फायदा उठाया, उससे हमें वापसी का कोई मौका नहीं मिला. डेथ ओवरों में वे हमसे बहुत आगे निकल गए." इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक अपनी टीम के जज़्बे से बहुत खुश थे. टीम ने पहला वनडे हारने के बाद वापसी की और दुनिया की नंबर 1 टीम के खिलाफ़ सीरीज़ जीती.

"बहुत गर्व है. हमने कड़ी टक्कर दी, आपस में अच्छी बातचीत की और दुनिया की नंबर 1 टीम के खिलाफ़ सीरीज़ जीतने में कामयाब रहे. हमने एक टेम्पलेट सेट करने के बारे में बात की थी. डकेट और बेथेल शानदार खेले. उनकी पार्टनरशिप ज़बरदस्त थी. रूटी ने वही किया जिसके लिए वह जाने जाते हैं. जोस का पारी को फिनिश करना देखना बहुत शानदार था." ब्रूक ने यह भी बताया कि हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम के साथ हुई एक छोटी सी बातचीत ने उन्हें मुश्किल पलों के बावजूद जैकब बेथेल से बॉलिंग जारी रखने के लिए प्रेरित किया.

ब्रूक ने कहा, "मैं एक ओवर के लिए बाहर गया और 'बैज़' से बात की. उन्होंने कहा कि क्यों न बेथ से बॉलिंग कराई जाए और उससे लगातार सात या आठ ओवर कराए जाएं. कभी-कभी यह मुश्किल था, लेकिन हमने काम पूरा कर लिया."

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