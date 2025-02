IND vs ENG: शुभमन गिल का तहलका, हाशिम अमला का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

IND vs ENG, Shubman Gill record: इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे मैच (IND vs ENG, 3rd ODIs) में भारत के शुभमन गिल ने इतिहास रच दिया है. गिल (Shubman Gill century) वनडे में सबसे तेज 2500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. गिल ने 50वें पारी में वनडे में 2500 रन पूरे कर लिए हैं. गिल ने ऐसा कर वनडे में हाशिम अमला का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. हाशिम अमला (Shubman Gill Breaks Hashim Amla World Record) ने वनडे में 51वें पारी में 2500 रन पूरे किए थे. वहीं, गिल ने केवल 50वें पारी में 2500 रन पूरा करने में सफलता हासिल कर विश्व क्रिकेट को चौंका दिया है. (Fastest Player to Score 2500 Runs in ODI History)

शुभमन वनडे इतिहास में सबसे तेज 2500 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए (fastest to 2500 runs in ODI history)

50 पारी: शुभमन गिल

51 पारी: हाशिम अमला

52 पारी: इमाम उल हक

56 पारी: विवियन रिचर्ड्स

56 पारी: जोनाथन ट्रॉट

शुभमन गिल 50 पारी

श्रेयस अय्यर 59 पारी

शिखर धवन 60 पारी

केएल राहुल 63 पारी

विरोट कोहली/नवजोत सिंह सिद्धू- 64 पारी

2503* - शुभमन गिल

2486 - हाशिम अमला

2386 - इमाम-उल-हक़

2262 - फखर जमान

2247 - शाई होप

वहीं, मैच में शुभमन गिल ने शानदार शतक जमाया. गिल का वनडे में यह 7वां शतक है. वहीं, शुभमन गिल एक ही मैदान पर टेस्ट, वनडे और टी20 शतक बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गिल ने टी-20 में 128 रन, वनडे में शतक और टी-20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मैदान पर 126 रन की नाबाद पारी खेली थी. इसके साथ-साथ करियर के 50वें वनडे में शतक बनाने वाले शुभमन गिल पहले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं. (Shubman Gill century), तीसरे वनडे में गिल 112 रन बनाकर आउट हुए.

33- बाबर आजम

36- इमाम उल हक

41- हाशिम अमला

42 - रहमानुल्लाह गुरबाज़

50 - क्विंटन डी कॉक/शुभमन गिल*

54- शिखर धवन

भारत की प्लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह

फिलिप साल्ट (विकेट कीपर), बेन डकेट, टॉम बैंटन, जो रूट, हैरी ब्रुक, जोस बटलर (कप्तान), लियाम लिविंगस्टोन, गस एटकिंसन, आदिल रशीद, मार्क वुड, साकिब महमूद

Stat Alert - Shubman Gill is now the fastest batter to 2500 runs in ODIs 💪💪



He gets to the mark in his 50th innings. #TeamIndia | @ShubmanGill pic.twitter.com/SJQ0Al7MUx