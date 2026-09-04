शुभमन गिल बने विराट कोहली के बेटे अकाय के 'अंकल', वायरल रील में कमेंट ने फैंस को किया हैरान - VIDEO

भारतीय क्रिकेट के 'प्रिंस' शुभमन गिल और 'किंग' विराट कोहली के बीच एक खास रिश्ता है, और यह बात क्रिकेट प्रेमियों से छिपी नहीं है. इन दोनों बल्लेबाजों के बीच की दोस्ती ने अक्सर मैदान के अंदर और बाहर फैंस का दिल जीता है; गिल कई बार कोहली को अपना आदर्श और मेंटर बता चुके हैं. हालांकि, गिल ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि कोहली के छोटे बेटे अकाय की वजह से उन्हें इस दिग्गज खिलाड़ी से जुड़ी एक बिल्कुल नई भूमिका निभानी पड़ेगी.

हाल ही में इंटरनेट पर वायरल हुई एक इंस्टाग्राम रील में गिल को मज़ाकिया अंदाज़ में कोहली के बेटे का 'अंकल' कहा गया. जब क्रिकेट फैंस ने कमेंट सेक्शन में हंसी-मज़ाक और मीम्स की बाढ़ ला दी, तो गिल खुद भी इस मज़ाक में शामिल होने से खुद को रोक नहीं पाए.

इस छोटे से वीडियो में एक कंटेंट क्रिएटर अकाय के स्कूल टीचर की भूमिका निभा रही हैं. कॉमेडी क्लिप में, नकली टीचर अकाय से कहती है कि एक छोटी सी गलती की सजा के तौर पर उसे अगले दिन अपने माता-पिता विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को स्कूल बुलाना होगा. इस स्थिति में एक मजेदार मोड़ लाते हुए, क्रिएटर शरमाते हुए उस छोटे बच्चे से कहती हैं कि वह अपने 'अंकल' शुभमन गिल को भी साथ लाए.

इस मजाक को और आगे बढ़ाते हुए, गिल ने वीडियो के ठीक नीचे एक कमेंट किया जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. विराट कोहली को टैग करते हुए गिल ने लिखा: "भाई, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा."

गिल की हाजिरजवाबी और मज़ाकिया अंदाज़ ने सोशल मीडिया पर फैंस को लोटपोट कर दिया. हज़ारों फैंस ने उनकी प्रतिक्रिया पर अपनी बात रखी और भारत के दो सबसे बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स के बीच के प्यारे रिश्ते और सहज तालमेल की तारीफ़ की. कमेंट सेक्शन जल्द ही उनके भाईचारे के जश्न में बदल गया, जिससे एक बार फिर साबित हो गया कि मैदान के बाहर उनकी बातचीत क्रिकेट जगत में इतनी पसंद क्यों की जाती है.

उम्मीद है कि कोहली और गिल जल्द ही एक साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, क्योंकि भारतीय वनडे टीम 27 सितंबर से शुरू होने वाली 3 मैचों की सीरीज़ में वेस्टइंडीज का सामना करेगी.