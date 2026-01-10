कैसा है रोहित-कोहली के साथ गौतम गंभीर का रिलेशन? कप्तान शुभमन गिल ने ड्रेसिंग रूम में विवादों पर तोड़ी चुप्पी

India vs New Zealand ODI Series, Shubman Gill: रविवार को जब भारतीय टीम तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक्शन में होगी, तो फैंस की नजरें शुभमन गिल पर टिकी होंगी. शुभमन गिल लंबे अंतराल के बाद वापसी कर रहे हैं. उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में हुए सीरीज के पहले टेस्ट में चोट लगी थी और उसके चलते गिल वनडे सीरीज से बाहर हुए रहे. बतौर कप्तान यह शुभमन गिल की दूसरी वनडे सीरीज होगी. शुभमन गिल फिलहाल टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं लेकिन वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान हैं. वनडे में उनके नेतृत्व में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों पर फोकस किया गया है. बीते कुछ दिनों में गौतम गंभीर के नेतृत्व वाले कोचिंग स्टाफ और शुभमन गिल के संबंधों पर चर्चा होती रही है. वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे की पूर्व संध्या पर जब कप्तान मीडिया के सामने आए तो गिल से सीनियर खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के बीच संबंधों को लेकर सवाल हुआ, इसके जवाब में गिल ने कहा कि यह अद्भुत है.

मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल से सीधे सीनियर खिलाड़ियों और कोच के संबंध के बारे में सवाल हुआ,"वरिष्ठ खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के बीच संबंधों के बारे में बहुत सी बातें कही और लिखी जा रही हैं. उस मोर्चे पर चीजें कैसी हैं?" इसके जवाब में गिल ने कहा,"मुझे लगता है कि टीम का माहौल अद्भुत है. जिन खिलाड़ियों का आपने नाम लिया है वे दशकों से इस माहौल में हैं, और वे ऐसे लोग हैं जो हमेशा भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं. और मुझे लगता है कि पिछली सीरीज में भी, आपने देखा कि उन्होंने कितना अच्छा प्रदर्शन किया. इसलिए मुझे लगता है कि टीम में माहौल अभी बहुत अच्छा है."

वहीं एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए गिल ने कहा कि रोहित और कोहली के टीम में होने से एक कप्तान का जीवन बहुत आसान हो जाता है. शुभमन गिल, जो अभी वनडे कप्तानी में नए हैं, उनसे कई बार पूछा जा चुका है कि - विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ नेतृत्व साझा करना कैसा लगता है? शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच से पहले उनका जवाब सीधा और असरदार दिखा. गिल ने सभी को याद दिलाया कि वह वनडे के सबसे महान ओपनर्स में से एक और 50 ओवर के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं.

कप्तान शुभमन गिल ने कहा,"आपने जिन दो खिलाड़ियों का नाम लिया है, उनमें से एक वनडे में सबसे महान ओपनर्स में से एक हैं और विराट भाई वनडे के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक हैं. इसलिए निश्चित रूप से, जब आपके पास ऐसे खिलाड़ी टीम में होते हैं, तो आपका काम आसान हो जाता है."

इस टिप्पणी ने ड्रेसिंग रूम में विवादों की अफवाहों को शांत कर दिया. रविवार से न्यूज़ीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए कोहली और रोहित की वापसी हो रही है. और फैंस और एक्सपर्ट्स इसका बेताबी से इंतजार कर रहे हैं. एक बार फिर कई रिकॉर्ड बनने को हैं. गिल के लिए यह समय आसान नहीं रहा है. टी20 विश्व कप टीम से बाहर होने, फॉर्म और चोटों से जूझने के बाद, उन्हें अपनी उम्मीदों को फिर से सेट करना पड़ा है. लेकिन उनके बयान में कहीं से कोई कड़वाहट नहीं दिखी.

