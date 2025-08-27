एशिया कप से पहले ICC वनडे रैंकिंग में इस भारतीय बल्लेबाज का जलवा बरकरार, रोहित-विराट भी चमके

ICC Latest ODI Ranking: भारतीय बल्लेबाज़ शुभमन गिल और रोहित शर्मा वनडे बल्लेबाज़ों की रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं, जबकि विराट कोहली चौथे नंबर पर हैं. हालांकि मैके में हाल ही में हुए सीरीज़ के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को धूल चटाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने काफ़ी बढ़त हासिल की है. गिल (784 रेटिंग अंक) और रोहित (756) क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर बने हुए हैं, जबकि पाकिस्तान के बाबर आज़म (739) शीर्ष तीन में शामिल हैं. कोहली के 736 अंक हैं. भारतीय टीम ने हाल के महीनों में वनडे में हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन गेंदबाज़ों की ताज़ा वनडे रैंकिंग में कुलदीप यादव (650) और रवींद्र जडेजा (616) अब भी तीसरे और नौवें नंबर पर बने हुए हैं.

रोहित और कोहली टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन दोनों वनडे प्रारूप में सक्रिय हैं. रोहित और कोहली दोनों ने आखिरी बार फरवरी 2025 में यूएई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान वनडे मैच खेले थे, जहां उन्होंने भारत के खिताब जीतने के अभियान में अहम भूमिका निभाई थी.

ऑस्ट्रेलियाई टीम का प्रदर्शन, ऑस्ट्रेलिया ने मैके में खेले गए 50 ओवरों के मैच में 431/2 का विशाल स्कोर बनाया, जिसमें उनके तीन बल्लेबाज़ों ट्रैविस हेड (142), मिच मार्श (100) और कैमरन ग्रीन (नाबाद 118) ने शतक जड़े. इसके परिणामस्वरूप, तीनों ने रैंकिंग में अच्छी बढ़त हासिल की, हेड एक स्थान के सुधार के साथ 11वें स्थान पर, मार्श चार स्थान की छलांग के साथ 44वें स्थान पर और ग्रीन 40 स्थान की लंबी छलांग के साथ 78वें स्थान पर पहुंच गए.

ऑस्ट्रेलियाई टीम के उनके साथी जोश इंग्लिस ने भी सूची में जगह बनाई, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला के दूसरे मैच में 87 रनों की पारी की बदौलत यह दाएं हाथ का बल्लेबाज़ 23 स्थान के सुधार के साथ 64वें स्थान पर पहुंच गया. वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर प्रतिस्पर्धा और कड़ी हो गई है. दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच श्रृंखला समाप्त होने के बाद, श्रीलंका के स्पिनर महेश तीक्षणा 671 रेटिंग अंकों के साथ अपने साथी स्पिनर केशव महाराज के साथ शीर्ष पर पहुंच गए हैं.

महाराज ने श्रृंखला के अंतिम मैच में 57 रन देकर 1 विकेट चटकाने के बाद अपनी स्थिति खो दी है. श्रीलंकाई स्पिनर पूरे सप्ताह मैदान पर नहीं उतरे, जबकि उनकी रेटिंग तीक्षणा के बराबर हो गई है. गेंदबाजों की वनडे रैंकिंग में सबसे बड़ा सुधार लुंगी एनगिडी के कारण हुआ. दक्षिण अफ्रीका के इस तेज गेंदबाज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों में श्रृंखला में सर्वाधिक सात विकेट चटकाए और छह स्थान की छलांग लगाकर 28वें स्थान पर पहुंच गए.

ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी सीन एबॉट (नौ स्थान की छलांग के साथ 48वें स्थान पर) और नाथन एलिस (21 स्थान की छलांग के साथ 65वें स्थान पर) ने भी प्रोटियाज के साथ श्रृंखला के दौरान कुछ अच्छे प्रदर्शन के बाद सूची में जगह बनाई.