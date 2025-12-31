विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs NZ: श्रेयस अय्यर की न्यूजीलैंड सीरीज में होगी वापसी या चयनकर्ताओं का बढ़ेगा 'सिरदर्द'? आया फिटनेस अपडेट

Shreyas Iyer In or Out from IND vs NZ ODI Series: श्रेयस को यह गंभीर चोट ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर-बल्लेबाज एलेक्स कैरी का डाइविंग कैच लेने की कोशिश करते समय लगी थी.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs NZ: श्रेयस अय्यर की न्यूजीलैंड सीरीज में होगी वापसी या चयनकर्ताओं का बढ़ेगा 'सिरदर्द'? आया फिटनेस अपडेट
Shreyas Iyer In or Out from IND vs NZ ODI Series

Shreyas Iyer In or Out from IND vs NZ Series: BCCI से क्लीयरेंस का इंतज़ार अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकदिवसीय मैच के दौरान स्प्लीन में गंभीर चोट लगने के बाद, भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए वापसी नहीं कर पाएंगे. उन्हें अभी तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से मैदान पर लौटने की मंजूरी (क्लीयरेंस) नहीं मिली है. टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, अय्यर बल्लेबाजी तो कर सकते हैं, लेकिन 50 ओवर के मैच में क्षेत्ररक्षण (फील्डिंग) करने के लिए आवश्यक शारीरिक ताकत अभी पूरी तरह से वापस नहीं आई है. चोट के कारण उनके वजन में लगभग 6 किलो की तेजी से कमी आई है, जिसका मुख्य कारण मांसपेशियों का कम होना है.

BCCI सूत्र ने NDTV को दी जानकारी

रविवार को मीडिया में ऐसी खबरें थीं कि अगर रिकवरी योजना के अनुसार रही, तो अय्यर न्यूजीलैंड सीरीज से पहले वडोदरा में टीम से जुड़ने से पहले 3 और 6 जनवरी को मुंबई के लिए विजय हजारे ट्रॉफी के दो मैच खेल सकते हैं.
हालांकि, एनडीटीवी (NDTV) से बात करते हुए बीसीसीआई के एक सूत्र ने स्पष्ट किया कि अय्यर का विजय हजारे या न्यूजीलैंड सीरीज में खेलना इस बात पर निर्भर करेगा कि वह पेट की सर्जरी के बाद 50 ओवर के खेल की शारीरिक चुनौतियों का सामना कर पाते हैं या नहीं.

सूत्र ने बताया, "श्रेयस अय्यर ने इस हफ्ते स्किल ट्रेनिंग शुरू कर दी है. वह अच्छी हालत में हैं. लेकिन उन्हें मैदान पर वापस भेजने से पहले हमें 50 ओवर के खेल में फील्डिंग करने की उनकी क्षमता का आकलन करना होगा. वह कैसा प्रदर्शन करते हैं, इस पर निर्भर करेगा कि वह विजय हजारे में खेलेंगे या नहीं."

क्या थी चोट?

श्रेयस को यह गंभीर चोट ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर-बल्लेबाज एलेक्स कैरी का डाइविंग कैच लेने की कोशिश करते समय लगी थी. सिडनी के एक अस्पताल में किए गए स्कैन में इंटरनल ब्लीडिंग का पता चला, जिसके लिए तत्काल अस्पताल में भर्ती होने और गहन देखभाल की आवश्यकता पड़ी. ब्लीडिंग को नियंत्रित करने के लिए उनकी एक छोटी सर्जरी की गई. भारतीय टीम के डॉक्टरों सहित स्थानीय मेडिकल विशेषज्ञों की कड़ी निगरानी में रहने के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ और उन्हें घर वापस भेज दिया गया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, New Zealand, Shreyas Santosh Iyer, India Vs New Zealand 2024, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now