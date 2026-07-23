IND vs ZIM: हरारे की धरती पर श्रेयस अय्यर ने रचा इतिहास, बने ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी

भारत ने हरारे में तीन मैचों की T20I सीरीज के पहले मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया. पेसर अशोक शर्मा ने मेन इन ब्लू के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया. टॉस जीतने के बाद श्रेयस अय्यर ने प्रैक्टिस विकेट के आधार पर पिच में कुछ बाउंस की उम्मीद करते हुए पहले बॉलिंग करने का फैसला किया. इसके साथ ही T20I कप्तान श्रेयस अय्यर ने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया. वे कप्तान के तौर पर अपने पहले आठ T20I मैचों में से हर एक में टॉस जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए.

मुंबई के 31 वर्षीय क्रिकेटर ने 6 जून, 2026 को सूर्यकुमार यादव की जगह भारत के T20I कप्तान का पद संभाला था, गुरुवार को हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ इस फॉर्मेट में आठवीं बार भारत की कप्तानी कर रहे हैं. टॉस जीतने के बाद उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. अय्यर ने भारत के कप्तान के तौर पर अपने पिछले सात T20I मैचों में भी टॉस जीता था.

T20I में भारत के कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर का टॉस रिकॉर्ड

26 जून, 2026- बनाम आयरलैंड (बेलफ़ास्ट)

टॉस: भारत जीता

फैसला: पहले गेंदबाजी

विपक्षी कप्तान: लॉरकन टकर

28 जून, 2026- बनाम आयरलैंड (बेलफ़ास्ट)

टॉस: भारत जीता

फैसला: पहले गेंदबाजी

विपक्षी कप्तान: लॉरकन टकर

1 जुलाई, 2026- बनाम इंग्लैंड (चेस्टर-ले-स्ट्रीट)

टॉस: भारत जीता

फैसला: पहले बल्लेबाजी

विपक्षी कप्तान: हैरी ब्रूक

4 जुलाई, 2026- बनाम इंग्लैंड (मैनचेस्टर)

टॉस: भारत जीता

फैसला: पहले बल्लेबाजी

विपक्षी कप्तान: हैरी ब्रूक

7 जुलाई, 2026- बनाम इंग्लैंड (नॉटिंघम)

टॉस: भारत जीता

फैसला: पहले गेंदबाजी

विपक्षी कप्तान: हैरी ब्रूक

9 जुलाई, 2026- बनाम इंग्लैंड (ब्रिस्टल)

टॉस: भारत जीता

फैसला: पहले बल्लेबाजी

विपक्षी कप्तान: हैरी ब्रूक

11 जुलाई, 2026- बनाम इंग्लैंड (साउथेम्प्टन)

टॉस: भारत जीता

फैसला: पहले गेंदबाजी

विपक्षी कप्तान: हैरी ब्रूक

23 जुलाई, 2026- बनाम जिम्बाब्वे (हरारे)

टॉस: भारत जीता

फैसला: पहले गेंदबाजी

विपक्षी कप्तान: सिकंदर रज़ा

श्रेयस अय्यर के खास आंकड़े

कुल मैच: 8

टॉस जीते: 8/8

पहले बल्लेबाजी चुनी: 3 बार

पहले गेंदबाजी चुनी: 5 बार

आयरलैंड के खिलाफ: 2 बार गेंदबाजी

इंग्लैंड के खिलाफ: 3 बार बल्लेबाजी, 2 बार गेंदबाजी

जिम्बाब्वे के खिलाफ: 1 बार गेंदबाजी

अय्यर ने अपने इस रिकॉर्ड के साथ बहामास के ग्रेगरी टेलर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने कप्तान के तौर पर अपने पहले सात T20I मैचों में टॉस जीता था. डेब्यू के बाद से T20I में सबसे ज्यादा टॉस जीतने वाले कप्तान

श्रेयस अय्यर (भारत) – 8*

ग्रेगरी टेलर (बहामास) – 7

शादाब खान (पाकिस्तान) – 5

भारत के कप्तान के तौर पर अपने पहले आठ इंटरनेशनल मैचों में हर बार टॉस जीतकर, अय्यर ने 88 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. इंग्लैंड के वैली हैमंड के बाद, वह पुरुषों के इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसे दूसरे कप्तान हैं जिन्होंने अपने पहले आठ मैचों में हर बार टॉस जीता है.

डेब्यू के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा टॉस जीतने वाले कप्तान

वैली हैमंड (इंग्लैंड) - 8

श्रेयस अय्यर (भारत) - 8

ग्रेगरी टेलर (बहामास) - 7

एमएस धोनी- 7

अय्यर T20I में लगातार आठ टॉस जीतने वाले भारत के पहले कप्तान भी हैं. इससे पहले T20I में भारत के किसी कप्तान के लगातार सबसे ज्यादा टॉस जीतने का रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम था. धोनी ने मई 2010 और फरवरी 2012 के बीच भारत के T20I कप्तान के तौर पर लगातार सात टॉस जीते थे. T20I में 'फुल मेंबर' टीमों के बीच लगातार सबसे ज्यादा टॉस जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर डेरेन सैमी के नाम है, जिन्होंने लगातार 10 टॉस जीते थे.

जिम्बाब्वे ने भारत को दिया 126 रनों का लक्ष्य

हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारत ज़िम्बाब्वे के 126 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहा है और वैभव सूर्यवंशी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं. हालांकि, टीम इंडिया को पहले झटका अभिषेक शर्मा (1) के रूप में लगा है. खबर लिखे जाने तक भारत का स्कोर 4 ओवर के बाद एक विकेट के नुकसान पर 35 रन है.

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