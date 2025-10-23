विज्ञापन
IND vs AUS: 'मेरे को मत बोलो...'रोहित शर्मा पर भड़क गए श्रेयस अय्यर, रन लेने को लेकर हुई जोरदार बहस- Video

Shreyas Iyer and Rohit Sharma argue: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे मैच के दौरान श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा के बीच साझेदारी के दौरान बहस हो गई, जिसका वीडियो वायरल है.

Read Time: 3 mins
Rohit Sharma vs Shreyas Iyer, IND vs AUS, 2nd ODI
  • रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर की अर्धशतकीय पारियों की मदद से 264 रन का सम्मानजनक स्कोर बनाया
  • रोहित और अय्यर के बीच रन लेने को लेकर बातचीत हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है
  • रोहित शर्मा ने 97 गेंदों में 73 रन बनाए, जबकि श्रेयस अय्यर ने 77 गेंदों में 61 रन की पारी खेली
Rohit Sharma vs Shreyas Iyer : पहले वनडे में रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने अर्धशतकीय पारी खेली जिसके दम पर भारत ने 264 रन का स्कोर खड़ा किया. दोनों की पारी शानदार रही. भले ही दोनों शतक नहीं जमा पाए लेकिन दोनों ने अपनी पारी से भारत को एक अच्छे स्कोर तक ले जाने में अहम भूमिका निभाई. दोनों ने भले ही बेहतरीन बल्लेबाजी की लेकिन बल्लेबाजी के दौरान दोनों के बीच रन लेने को लेकर बहस भी हुई जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. दरअसल, भारतीय पारी के 14वें ओवर में जोश हेजलवुड की गेंदबाजी के दौरान रन लेने की कोशिश की लेकिन नॉन स्ट्राइकर छोर पर करे श्रेयस अय्यर ने रन लेने से मना कर दिया. जिसके बाद रोहित ने अय्यर से बात की और कहा कि, यहां पर सिंगल हो सकता था. जिसके बाद दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत हुई. दोनों के बीच हुई बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. 

दोनों में क्या बातचीत हुई.

रोहित: अरे श्रेयस, ये सिंगल था.
अय्यर: आप करके देखो, मुझे मत बोलो ना फिर.
रोहित: तो आपको पहले कॉल करना होगा, वो (हेज़लवुड) सातवां ओवर डाल रहा है.
अय्यर: मुझे नहीं पता कि वो किस एंगल पर दौड़ रहा है.. कॉल करो.
रोहित: मैं आपको वो कॉल नहीं दे सकता.
अय्यर: ये आपके सामने है.
रोहित: *सिर न में हिलाते हुए*..

मैच की बात करें रोहित शर्मा ने वनडे करियर का 59वां अर्धशतक लगाते हुए 97 गेंदों में 73 रन बनाए. उनकी इस पारी में 2 छक्के और 7 चौके शामिल रहे.  रोहित शर्मा के आउट होने के बाद अय्यर ने मोर्चा संभाला. उन्होंने 77 गेंदों में 7 चौकों के साथ 61 रन की पारी खेली.  

पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे अक्षर पटेल ने उम्मीद के मुताबिक बल्लेबाजी की.  उन्होंने 41 गेंदों में 44 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 5 चौके निकले.भारतीय टीम 226 के स्कोर तक अपने 8 विकेट गंवा चुकी थी. यहां से हर्षित राणा (नाबाद 24) ने अर्शदीप सिंह (13) के साथ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारत को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया.ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम जांपा ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए. जेवियर बार्टलेट ने 3 विकेट निकाले, जबकि मिचेल स्टार्क को 2 सफलताएं हाथ लगीं.
 

Rohit Gurunath Sharma, Australia Vs India 2025, Cricket, Shreyas Santosh Iyer
