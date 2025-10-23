IND vs AUS: भारत की हार के 5 गुनहगार.. रनों के लिए तरसते रह गए, टीम इंडिया के गंवा दी सीरीज

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज पर मेजबान टीम ने 2-0 से कब्जा कर लिया है. कंगारूओं ने टीम इंडिया से लगातार दो वनडे जीतकर अजेय बढ़त बना ली है. ऑस्ट्रेलिया ने 46.2 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 265 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया. दोनों देशों के बीच तीसरा और अंतिम वनडे सिडनी के मैदान पर 25 अक्टूबर को खेला जाएगा. कहना गलत नहीं होगा कि भारत को बल्लेबाजों के लचर प्रदर्शन का खामियाजा भुगतना पड़ा है. हम आपको ऐसे 5 खिलाड़ियों के प्रदर्शन का जिक्र करेंगे जो अगर अच्छा परफॉर्म करते तो ये नतीजा कुछ और होता.

विराट कोहली

वनडे क्रिकेट के सरताज कहे जाने वाले विराट कोहली लगातार दो मैचों में डक (00) पर आउट हुए हैं. पर्थ में भी कोहली खाता नहीं खोल पाए थे जबकि एडिलेड में भी वह 4 गेंदों का सामना कर शून्य पर आउट हो गए. अगर कोहली का बल्ला यहां कुछ रन बना देता तो मैच का नतीजा कुछ और होता.

शुभमन गिल

पहली पर वनडे टीम की कप्तानी संभाल रहे गिल का प्रदर्शन भी इस मैच में कुछ खास नहीं रहा. वो महज 9 रन ही बना सके. 9 रन बनाने के लिए उन्होंने 9 गेंदों का सामना किया और एक चौका लगाया. अपनी कप्तानी के आगाज में ही वे वनडे सीरीज भी हार गए हैं.

के एल राहुल

जब के एल राहुल से टीम इंडिया को सबसे ज्यादा उम्मीद थी तो वो भी असफल रहे. जब विकेट पर उनके टिके रहने की जरूरत थी तो वो जल्दीबाजी में अपनी विकेट गंवाकर चले गए. 15 गेंदों का सामना करके वो महज 11 रन ही बना पाए.

नीतीश कुमार रेड्डी

निचले क्रम में बल्लेबाजी करने आए नीतीश कुमार रेड्डी भी कुछ खास नहीं कर पाए. अपने लंबे-लंबे शॉट के लिए जाने जाने वाले नीतीश 10 गेंदों में 8 रन ही बना सके. अगर वो कुछ देर और क्रीज पर रहते तो भारत का स्कोर कुछ बड़ा हो सकता था.

वॉशिंगटन सुंदर

वाॉशिंगटन आज बल्लेबाजी में सुंदर हाथ नहीं दिखा पाए. वो रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए. 14 गेंदों का सामना कर सुंदर केवल 12 रन ही बना पाए. इस तरह भारत 9 विकेट के नुकसान पर 264 रन ही बना सका.

यह भी पढ़ें: IND-W vs NZ-W: प्रतिका रावल ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वनडे में सबसे तेज पूरे किए हजार रन

यह भी पढ़ें: Women's World Cup: एश्ले गार्डनर ने ध्वस्त किया वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, 69 गेंदों में शतक जड़ मचाई सनसनी