श्रेयस अय्यर फिट, नेट में बहाते दिखे पसीना, क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया में होगी वापसी?

Shreyas Iyer Injury Update: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर कुछ महीनों से इंजरी के कारण टीम से बाहर हैं. अक्टूबर के अंत में ऑस्ट्रेलिया में अय्यर को पसलियों में चोट लगी थी. इस कारण उन्हें ICU तक में भर्ती होना पड़ा था. उस समय अय्यर को लगी चोट पर बहुत सारी बातें हुई थी. लेकिन अब श्रेयस अय्यर की इंजरी पर एक बड़ी गुडन्यूज सामने आई है. श्रेयस अय्यर इंजरी से उबर चुके हैं. श्रेयस नेट में जमकर पसीना बहाते नजर आए. कुछ दिनों पहले श्रेयस अय्यर आईपीएल के मिनी ऑक्शन में भी शामिल हुए थे. अब वो नेट में बल्लेबाजी और प्रैक्टिस भी करते नजर आए. ऐसे में अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले वनडे मैचों की सीरीज में वापसी कर पाएंगे या नहीं?

अगले महीने भारत और न्यूजीलैंड की सीरीज

मालूम हो कि अगले महीने भारत के दौरे पर आ रही न्यूजीलैंड टीम टी-20 के साथ-साथ वनडे मैचों की सीरीज भी खेलेगी. भारतीय टीम के चयनकर्ताओं ने टी-20 सीरीज के लिए तो टीम की घोषणा कर दी है, लेकिन वनडे टीम की घोषणा अभी नहीं हुई है. दूसरी न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दोनों फॉर्मेंट के लिए टीम की घोषणा कर दी है.

अब बेंगलुरु सीओई के लिए रवाना हुए श्रेयस अय्यर

मिली जानकारी के अनुसार 24 दिसंबर को श्रेयस ने मुंबई में बल्लेबाजी का अभ्यास फिर से शुरू कर दिया है. अय्यर ने लगभग एक घंटे तक बिना किसी परेशानी के बल्लेबाजी की. अब वे बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) के लिए रवाना हो चुके हैं, जिसके बाद उनकी वापसी की समयसीमा तय की जाएगी.

चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेल सके थे अय्यर

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अक्टूबर के अंत में खेली गई सीरीज में चोटिल हुए श्रेयस अय्यर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे. अभी वो विजय हजारे में भी नहीं खेल रहे हैं. लेकिन अब श्रेयस ने फिटनेस सेशन फिर से शुरू कर दिया है. रिपोर्ट की माने तो चोट के बाद हुए सभी स्कैन में सकारात्मक संकेत मिले हैं. ऐसे में अय्यर की जल्द वापसी की उम्मीद बंधी है.

न्यूजीलैंड-भारत वनडे सीरीज या विजय हजारे... किससे होगी श्रेयस की वापसी

TOI की एक रिपोर्ट के अनुसार BCCI के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि श्रेयस अब दर्द से मुक्त हैं. फिलहाल उन्हें कोई दर्द नहीं है और उन्होंने बुधवार को मुंबई में बिना किसी परेशानी के बल्लेबाजी की. भारत का अगला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ है और हालांकि यह अभी अनिश्चित है, लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी के बाद के चरणों में उनकी वापसी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है."

यह भी पढ़ें - कब होगी श्रेयस अय्यर की स्पलीन चोट से वापसी? डॉ. सार्थक पटनायक ने बताया कितना लंबा होगा इंतजार