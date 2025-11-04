कब होगी श्रेयस अय्यर की स्पलीन चोट से वापसी? डॉ. सार्थक पटनायक ने बताया कितना लंबा होगा इंतजार

Shreyas Iyer Spleen Injury Update: स्पोर्ट्स साइंस इंडिया के संस्थापक डॉ. सार्थक पटनायक ने भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की तिल्ली की चोट पर बात करते हुए कहा कि प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करने में उन्हें दो से तीन महीने लग सकते हैं. सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान एलेक्स कैरी का शानदार कैच लेते समय अय्यर की बाईं ओर अजीब तरह से गिरने के बाद तिल्ली में गंभीर चोट लग गई. अय्यर को जब सहायक कर्मचारियों की मदद से मैदान से बाहर ले जाया गया तो वह बेहद दर्द में दिखे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बाद में पुष्टि की कि श्रेयस के पेट में गंभीर चोट लगी है, जिससे उनकी तिल्ली में घाव हो गया और आंतरिक रक्तस्राव भी हुआ.

31 वर्षीय श्रेयस को (ICU) में भर्ती कराया गया और बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई. एएनआई से बात करते हुए, सार्थक ने बताया कि श्रेयस की बाईं पसली और ज़मीन का सीधा संपर्क हुआ, जिससे उन्हें चोट लग गई. उन्होंने कहा, "कैच के वीडियो में, ज़मीन पर गिरते समय उनकी बाईं पसली में सीधे संपर्क में चोट देखी जा सकती है. बाईं पसली हड्डी और उपास्थि का जोड़ होती है. उसके ठीक नीचे तिल्ली होती है."

डॉक्टर ने बताया कि तिल्ली की चोटों को दो प्रकारों में बांटा किया जा सकता है: मामूली और गंभीर. उन्होंने यह भी कहा कि अय्यर को "तिल्ली में चोट लग सकती है जिसके कारण मामूली चोट या रक्तस्राव हो सकता है".

उन्होंने आगे कहा, "तिल्ली की मामूली चोट से हल्का आंतरिक रक्तस्राव होता है, जिसके कारण रोगी को 3 से 6 हफ़्ते तक आराम करना पड़ता है और फिर वे वापस मैदान पर आते हैं. लेकिन जब तिल्ली बुरी तरह घायल हो जाती है, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होता है, तो एक शल्य प्रक्रिया की जाती है जिसमें तिल्ली की मरम्मत करनी पड़ती है या कभी-कभी उसे काटना पड़ता है. इसलिए, इस स्थिति में, मुझे लगता है कि उसे तिल्ली में चोट लगी है, जिसके कारण मामूली चोट या रक्तस्राव हुआ है, जिसे उन्होंने निगरानी में रखा है. इस वजह से बहुत दर्द होता है, कभी-कभी पेट के अंदर रक्तस्राव भी होता है."

डॉक्टर ने पसलियों में चोट की संभावना के बारे में भी बताया, जहां दर्द आसानी से ठीक नहीं होता और सांस लेते समय व्यक्ति में हलचल होती है, जिसके परिणामस्वरूप दो-तीन हफ़्ते तक दर्द रहता है. उन्होंने आगे कहा, "जिन लोगों की पसलियों में फ्रैक्चर या चोट होती है, उनमें दर्द दो से तीन हफ़्ते तक रहता है. दूसरी चोटों की तरह, हम इस हिस्से को आराम नहीं दे सकते. हर बार हम सांस लेते और छोड़ते हैं, जिससे यह गति जारी रहती है. और चाहे आप कितनी भी दर्द निवारक दवाएं ले लें, इसे अपने आप ठीक होने में दो से तीन हफ़्ते लगते हैं."

डॉ. सार्थक ने यह भी कहा कि भविष्य में उन्हें अपने करियर में कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन इसमें उन्हें समय लगेगा. उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "दर्द और लक्षणों से मुक्त होकर, खेल में वापसी करने में उन्हें दो से तीन महीने लग सकते हैं."

शनिवार को, बीसीसीआई ने एक बयान जारी कर पुष्टि की कि श्रेयस "फॉलो-अप परामर्श के लिए सिडनी में ही रहेंगे और उड़ान भरने के लिए फिट पाए जाने पर भारत लौट आएंगे." बीसीसीआई ने सिडनी में डॉ. कौरौश हाघिगी और उनकी टीम के साथ-साथ भारत में डॉ. दिनशॉ पारदीवाला का भी हार्दिक आभार व्यक्त किया, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि श्रेयस को उनकी चोट का सर्वोत्तम उपचार मिले.