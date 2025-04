केकेआर के खिलाफ श्रेयस अय्यर ने आखिर कौन सी चली चाल, जिससे पंजाब को मिली जीत? खुद कप्तान ने बताया

Shreyas Iyer Captain Of Punjab Kings Statement After Victory: आईपीएल 2025 का 31वां मुकाबला बीते मंगलवार को पंजाब किंग्स और कोलकाता नाईट राइडर्स के बीच चंडीगढ़ स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. जहां पंजाब की टीम लो स्कोरिंग मुकाबले में 16 रन से बाजी मारने में कामयाब रही. विपक्षी टीम के खिलाफ मिली इस शानदार जीत से कप्तान श्रेयस अय्यर भी काफी खुश नजर आए. मैच के बाद उन्होंने पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान अपनी दिल की बात साझा करते हुए कहा, 'इस जीत को शब्दों में बयां करना मुश्किल है. मैंने देखा गेंद थोड़ी टर्न हो रही थी. जिसके बाद मैंने युजी (युजवेंद्र चहल) से कहा कि जितना हो सके आप अपनी सांसों पर नियंत्रण रखे. मुकाबले में हमें अटैकिंग खेल खेलना था.'

अय्यर ने अपनी बता को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'मैं अपनी बातों को ठीक से रख नहीं पा रहा हूं. इस जीत को पचा पाना थोड़ा मुश्किल है. बल्लेबाजी के दौरान मैंने केवल दो गेंदों का सामना किया. इस बीच एक गेंद काफी नीची रही और दूसरी अच्छे से उछली. विकेट पर परिवर्तनशील उछाल थी. हमने स्कोर बनाया था और 16 रन से जीतने में कामयाब रहे.'

