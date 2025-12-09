'वह भी सर्वश्रेष्ठ होता...अकरम-स्टार्क नहीं, यह खिलाड़ी था दुनिया का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज, शोएब अख्तर ने बताया

Shoaib Akhtar on Shane Bond: हाल ही में मिचेल स्टार्क ने वसीम अकरम का टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. अब स्टार्क टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के तौर पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. स्टार्क ने ऐसा कर यकीनन कमाल कर दिया है लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने एक ऐसे गेंदबाज के बारे में बात की है जिसे वो दुनिया के सबसे खौफनाक तेज गेंदबाज मानते हैं. अख्तर ने पाकिस्तान के PTV स्पोर्ट्स के साथ बातचीत में उस गेंदबाज के बारे में अपनी राय दी है.

शोएब अख्तर ने माना है कि वसीम अकरम के बाद क्रिकेट के इतिहास में सर्वेश्रेष्ठ बाएं हाथ का कोई तेज गेंदबाज हैं तो वह है मिचेल स्टार्क. अख्तर ने कहा, "देखिए स्टार्क तकी फिटनेस कमाल की रही है. वह 15 साल लगातार खेलता रहा है. अगर देखा जाए तो आज भी वह 35 साल की उम्र में जोर से गेंदबाजी कर रहा है. उसने ये कभी नहीं देखा कि अनफिट हो जाउंगा वह बहुत की सख्त ट्रेनिंग करता है. आपकी फिटनेस कमाल की रहनी चाहिए, तभी आप टेस्ट क्रिकेट लगातार खेल सकते हैं".

फिटनेस सही रखते हैं तो शेन बांड भी होते 'ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम'

'रावलपिंडी एक्सप्रेस' के नाम से विख्यात अख्तर ने कहा, " देखिए स्टार्क की किस्मत भी अच्छी रही है. उसे ज्यादा चोट नहीं लगी है. वह किस्मत वाला रहा है. उसे ज्यादा मेजर चोट नहीं नहीं है जिस कारण उसने लगातार क्रिकेट खेली है. मुझे लगता है कि ब्रेट ली दुनिया के सबसे डरावने तेज गेंदबाज हैं. लेकिन मैं उससे भी खतरनाक तेज गेंदबाज के तौर पर शेन बांड को मानता हूं, उसे ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम के खिलाफ खतरनाक गेंदबाजी की है. मैं शेन बांड को बेस्ट मानता हूं, वो बेचारा 19-20 टेस्ट मैच खेला लेकिन जितना भी उसने खेला, उसने बल्लेबाजों को डरा दिया था. लेकिन सबकुछ फिटनेस पर निर्भर है. अगर वह फिटनेस ठीक रखता तो 'ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' होता.

वसीम अकम विश्व क्रिकेट में एक ही है, उसके जैसा कोई नहीं हो सकता

अख्तर ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "देखिए स्टार्क ने 50 से 60 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं. लेकिन वसीम भाई ने अपने 100 टेस्ट मैचों में 50 से 60 मैच तो पाकिस्तान या उपमहाद्वीप में खेले हैं, जहां कोई बाउंस नहीं, कोई स्विंग नहीं, ऐसी परिस्थिति में विकेट लेना आसान नहीं है, 23 की औसत के साथ विकेट लेना आसान नहीं है. भले ही स्टार्क ने वसीम भाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है लेकिन स्किल में वह वसीम भाई से काफी पीछे हैं. यह बात खुद स्टार्क ने भी कही है. अगर स्टार्क 500 भी आउट कर जाएं तो मुझे लगता है कि वह वसीम अकरम नहीं बन सकता है."