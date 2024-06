USA vs IRE: टी20 विश्व कप से बाहर हुआ पाकिस्तान, शोएब अख्तर के एक लाइन की पोस्ट वायरल

Shoaib Akhtar on Pakistan knocked Out From T20 WC 2024: अमेरिका ने शुक्रवार को यहां आयरलैंड (USA vs IRE T20 WC 2024) के खिलाफ मैच रद्द होने के बाद अपने पहले ही प्रयास में टी20 विश्व कप के ग्रुप चरण को पार करने के साथ ही पूर्व चैम्पियन पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया अमेरिका ने अपने पहले दो मुकाबलों में पड़ोसी देश कनाडा और मजबूत पाकिस्तान पर जीत दर्ज की थी. उसे भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा लेकिन ग्रुप ए में उसका आयरलैंड के खिलाफ आखिरी मैच बारिश की भेंट चढ़ गया. इस मैच रद्द होने से वह ग्रुप से से भारत के साथ सुपर आठ चरण में पहुंच गया. अंपायरों ने कई बार मैदान का निरीक्षण करने के बाद आउटफील्ड गीली होने के कारण मैच को रद्द करने का फैसला किया. जिसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान की मजबूत टीम उस टूर्नामेंट से बाहर हो गई, जिसे उन्होंने 2009 में जीता था.

पाकिस्तान के टी20 विश्व कप से बाहर होने के बाद फैंस के बीच उदासी का तो माहौल है लेकिन बर्रिश की वजह से खेल ही नहीं हो पाया जिसके बाद मैदान की हालत को देखते हुए अमेरिका बनाम आयरलैंड के बीच खेले जाने वाले मुकाबले को रद्द कर दिया गया और इसी के साथ पाकिस्तान का टी20 विश्व कप के सुपर 8 में पहुंचने का सपना टूट गया, लेकिन इस बीच पाकिस्तान की हार पर पूर्व तेज गेंदबाज़ रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar Post on X) ने एक्स पर सिर्फ एक लाइन का रिएक्शन दिया है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है शोएब अख्तर ने लिखा 'पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफर समाप्त हुआ'.

Pakistan's World Cup journey is over. — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) June 14, 2024

अमेरिका ने ग्रुप लीग अभियान को चार मैचों में पांच अंकों के साथ समाप्त किया और पाकिस्तान अगर आयरलैंड के खिलाफ अपना आखिरी मैच जीत भी जाता है तो अधिकतम चार अंकों तक पहुंच सकता है.