'मॉडर्न डे ग्रेट हैं वो उनसे...', शोएब अख्तर ने इस खिलाड़ी को बताया वर्तमान क्रिकेट का सबसे महान बल्लेबाज

Shoaib Akhtar on modern day great in World cricket: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे (West Indies vs Pakistan, 3rd ODI) में मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान टीम की तीखी आलोचना की और चेतावनी दी कि जब भी उन्हें तेज गेंदबाजी के अनुकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, बल्लेबाजी क्रम की पोल खुलती रहेगी. (Shoaib Akhtar on Pakistan Team)

PTV स्पोर्ट्स पर बात करते हुए अख्तर ने पाकिस्तान टीम के खराब परफॉर्मेंस को लेकर अख्तर ने सीमित ओवरों की टीम के मुख्य कोच माइक हेसन की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि "न्यूजीलैंड के यह खिलाड़ी टी-20 टीम के लिए सक्षम कोच हैं, लेकिन 50 ओवरों के प्रारूप के प्रति उनका दृष्टिकोण हैरान करने वाला है."

'रावलपिंडी एक्सप्रेस' के नाम से विख्यात अख्तर ने कहा, " माइक हेसन एक अच्छे टी20 कोच हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वनडे के लिए उनमें क्या खूबियां हैं. इस प्रारूप में, अगर आप अच्छे खिलाड़ी नहीं खिलाएंगे, तो यही होगा."

पूर्व तेज गेंदबाज ने वनडे में सफलता के लिए सभी विभागों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की आवश्यकता पर ज़ोर दिया. पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा, "जब तक आप स्थापित ऑलराउंडर, बल्लेबाज, गेंदबाज और स्पिनर नहीं उतारेंगे, आपको पूरे 50 ओवर में परिणाम नहीं मिलेंगे. आप इस प्रारूप में मुश्किल से जीत हासिल नहीं कर पाएंगे."

अख्तर ने पाकिस्तान की असफलताओं के लिए व्यक्तिगत खिलाड़ियों की कमियों के बजाय गलत निर्णय लेने को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा, "यह गलत नीतियों का नतीजा है, खिलाड़ियों की गलती नहीं. तेज गेंदबाजों की पिचों पर आपके खिलाड़ी हमेशा बेनकाब होंगे. अब इस पुनर्निर्माण प्रक्रिया को एक नया नाम दिया गया है, एक संयोजन बनाना. "

अख्तर ने दोहराया कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कमज़ोरियां विशेष रूप से तेज़ और गतिशील पिचों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं. अख्तर ने कहा, "शुक्र है कि पैट कमिंस और मिशेल स्टार्क यहां नहीं थे. जहां भी ऐसी परिस्थितियां होंगी, हमारे खिलाड़ी बेनकाब होंगे."

शोएब ने विराट कोहली को मॉर्डन डे ग्रेट बताया

Shoaib Akhtar ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को लेकर भी बात की और कहा कि, "हमारे बल्लेबाज फिट नहीं हैं, हमारे खिलाड़ी सिंगल नहीं निकाल सकते हैं. हमारे बल्लेबाजों को स्ट्राइक रेट कैसे बेहतर करना है ये भी नहीं पता. आप देखिए, जितनी भी बड़ी सेंचुरी हुई हैं. जितने भी बड़े शतक लगे हैं, बल्लेबाज हुए हैं. आप किसी का भी नाम ले लिजिए ..मॉर्डन डे ग्रेट विराट कोहली..उसे ही देखिए, उसके 50 सिंगल होते हैं. 20 डबल होते हैं. तब जाकर बल्लेबाज आगे निकलते हैं और उसका स्ट्राइक रेट बेहतर रहता है."

बता दें कि वेस्टइंडीज ने वनडे सीरीज़ में 2-1 की यादगार जीत हासिल की. लगातार 10 सीरीज़ में हार झेलने के बाद, यह कैरेबियाई टीम की पाकिस्तान पर पहली वनडे सीरीज़ जीत थी. इसे वेस्टइंडीज क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में मनाया जा रहा है. वेस्टइंडीज ने आखिरी बार नवंबर 1991 में पाकिस्तान दौरे पर पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज़ जीती थी.

सीरीज़ के निर्णायक मैच में, वेस्टइंडीज ने 50 ओवरों में 6 विकेट पर 294 रनों का विशाल स्कोर बनाया. कप्तान शाई होप ने 94 गेंदों पर 10 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 120 रनों की शानदार पारी खेली. जस्टिन ग्रीव्स ने 24 गेंदों पर 43 रन बनाकर अहम भूमिका निभाई और दोनों ने 110 रनों की साझेदारी की. एविन लुईस (37) और रोस्टन चेज़ (36) के योगदान दिया.

जवाब में, पाकिस्तान की पूरी टीम 29.2 ओवर में सिर्फ़ 92 रन पर आउट हो गई और 202 रनों से मैच हार गई. ऑलराउंडर और कप्तान सलमान अली आगा 49 गेंदों पर 30 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे, जबकि मोहम्मद नवाज़ 23 रन बनाकर नाबाद रहे. हसन नवाज़ ने 13 रन जोड़े, लेकिन शीर्ष क्रम बुरी तरह जूझता रहा, सलामी बल्लेबाज़ सैम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, कप्तान मोहम्मद रिज़वान, हसन अली और अबरार अहमद बिना कोई रन बनाए आउट हो गए.