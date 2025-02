AFG vs ENG: 'मैं चाहता हूं कि...', शोएब अख्तर की मांग पर खड़ा उतरा अफगानिस्तान, इंग्लैंड टूर्नामेंट से बाहर

Shoaib Akhtar on Afghanistan win vs ENG Champions Trophy 2025: अफगानिस्तान-इंग्लैंड (AFG vs ENG) के बीच चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबले में अफगानिस्तान टीम ने क्रिकेट जगत को रोमांचित कर दिया और अफगानिस्तान ने आठ रन की जीत के साथ ही इंग्लैंड टीम को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर का रास्ता दिखा दी. इब्राहिम जादरान (Ibrahim Zadran Record Century vs ENG) ने अफगानिस्तान के क्रिकेट इतिहास में एक ऐतिहासिक पारी खेली, जिसमें उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 146 गेंदों पर 177 रन बनाए. इस पारी के साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान का सबसे बड़ा स्कोर बनाने में मदद की और टूर्नामेंट के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का नया रिकॉर्ड भी स्थापित किया. जादरान ने 12 चौके और 6 छक्के लगाए, जिससे अफगानिस्तान ने 7 विकेट पर 325 रन का स्कोर खड़ा किया.

Photo Credit: ANI

जादरान चैंपियंस ट्रॉफी में शतक बनाने वाले पहले अफगान बल्लेबाज बने और उन्होंने बेन डकेट के 165 रन के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया. उनकी पारी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं और मैच के दौरान उनकी टीम को बड़ी मदद मिली.

शोएब अख्तर ने मैच के दौरान जताई थी इच्छा

शोएब अख्तर ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "मैच आपने देख लिया इंग्लैंड के खिलाफ अफगानिस्तान ने अच्छा स्कोर बनाया है. मुझे अफगानिस्तान का अंदाज़ और जज्बा बहुत पसंद आया और ठीक उसी समय उनकी समझ बहुत अच्छी लगी 300 से ज्यादा का स्कोर किया है. अभी-अभी इंटनेशनल क्रिकेट में आये और क्या अंदाज़ है इनके खेलने का, इब्राहिम जादरान (Shoaib Akhtar on Ibrahim Zadran Century vs ENG) ने क्या शानदार बल्लेबाजी की और शतक लगाया. मैं चाहता था पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान सेमीफाइनल खेले, लेकिन एक हमारी टीम बाहर हो गई, मैं चाहता हूँ की आप सेमीफाइनल खेले क्योंकि आप इस चैंपियंस ट्रॉफी में मेरी सबसे पसंदीदा टीम हैं. आप सेमीफाइनल अगर नहीं भी पहुंचेंगे तब भी मैं आपके साथ हूँ."

अफगानिस्तान ने अंतिम 10 ओवरों में 113 रन बनाकर अपना स्कोर और बढ़ाया, जिससे उनका कुल स्कोर 325 पर 7 विकेट तक पहुंच गया.