VIDEO: MLC में दिखा बल्लेबाजों का तूफान, पूरन के बाद हेटमायर ने मचाया विस्फोट, आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर दिलाई जीत

Seattle Orcas Beat MI New York By 3 Wickets: मेजर लीग क्रिकेट 2025 का 18वां मुकाबला 27 जून को एमआई न्यूयॉर्क और सिएटल ओर्कास के बीच डलास में खेला गया. जहां सिएटल की टीम आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के हीरो कैरेबियन बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर रहे. उन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए छठवें क्रम पर आकर महज 40 गेंदों में 242.50 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 97 रनों की पारी खेली. जिसके बदौलत सिएटल ओर्कास की टीम तीन विकेट से जीत हासिल करने में कामयाब रही.

हेटमायर के अलावा लक्ष्य का पीछा करते हुए सिएटल की तरफ से काइल मेयर्स, कैप्टन सिकंदर रजा और हेनरिक क्लासेन भी अच्छे टच में नजर आए. मेयर्स ने तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 20 गेंद में 37, रजा ने चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए नौ गेंद में 30, जबकि क्लासेन ने पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 13 गेंदों में 26 रनों का योगदान दिया. जिससे सिएटल की टीम हमेशा मैच में बनी रही.

