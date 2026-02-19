विज्ञापन
विशेष लिंक

शिखर धवन के सिर दूसरी बार बंध रहा है सेहरा, सोफी संग शेयर की संगीत कार्यक्रम की तस्वीरें

धवन और सोफी काफी लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. इस साल जनवरी में दोनों ने गुपचुप सगाई कर ली थी, जिसकी तस्वीरें बाद में धवन ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की थीं.

Read Time: 2 mins
Share
शिखर धवन के सिर दूसरी बार बंध रहा है सेहरा, सोफी संग शेयर की संगीत कार्यक्रम की तस्वीरें
शिखर धवन के सिर फिर बंधेगा सेहरा
  • शिखर धवन दूसरी बार शादी कर रहे हैं और उनकी मंगेतर आयरलैंड की रहने वाली सोफी शाइन हैं.
  • धवन और सोफी ने जनवरी में गुपचुप सगाई की थी, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा कीं.
  • धवन का 2023 में पहली पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक हो गया था और उनके बेटे की कस्टडी आयशा के पास है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज शिखर धवन दूसरी बार दूल्हा बनने जा रहे हैं. धवन अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से शादी कर रहे हैं. धवन ने सोफी संग संगीत कार्यक्रम की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'इंस्टाग्राम' पर शेयर की हैं. 'गब्बर' और सोफी तस्वीरों में एक साथ काफी खूबसूरत लग रहे हैं. आयरलैंड की रहने वालीं सोफी फोटो में लहंगा पहने हुए नजर आ रही हैं, जबकि धवन का आउटफिट भी उन्हें खूब सूट कर रहा है. 

धवन और सोफी काफी लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. इस साल जनवरी में दोनों ने गुपचुप सगाई कर ली थी, जिसकी तस्वीरें बाद में धवन ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की थीं. शिखर और सोफी एकसाथ रील्स में भी नजर आते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: @ImTanujSingh/X

फैंस कमेंट बॉक्स में इस कपल को नई पारी के लिए जमकर बधाई दे रहे हैं. फैंस को पूर्व भारतीय बल्लेबाज की नई विदेशी दुल्हनिया खूब पसंद आ रही है. उल्लेखनीय है कि हाल ही में धवन सोफी संग एक ट्रिप पर भी गए थे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं.

शिखर धवन का साल 2023 में अपनी पहली पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक हो गया था. दिल्ली के साकेत में स्थित फैमिली कोर्ट ने दोनों के तलाक को मंजूरी दी थी. धवन और आयशा का एक बेटा भी है, जिसका नाम जोरावर है. हालांकि, जोरावर की कस्टडी आयशा के पास है.

Latest and Breaking News on NDTV

धवन ने 24 अगस्त 2024 को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था. धवन ने भारत की ओर से 34 टेस्ट, 167 वनडे और 68 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले. इस दौरान उन्होंने कुल मिलाकर 10,867 रन बनाए। शिखर ने अपने करियर में कुल 24 शतक जमाए.

धवन का रिकॉर्ड खासतौर पर भारत से बाहर खेलते हुए सबसे शानदार रहा. 2013 में टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब दिलाने में उन्होंने अहम रोल अदा किया था. 

यह भी पढ़ें- The Hundred 2026: 'द हंड्रेड' की चार टीमों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कर दिया बैन? बड़ा फैसला आया सामने

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Shikhar Dhawan, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now