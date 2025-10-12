दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज ने कर दिया 'गलती से मिस्टेक', शान मसूद को ऑन एयर बताया भारतीय कप्तान, वीडियो हुआ वायरल

- पाकिस्तान और दक्षिण अफ़्रीका के पहले टेस्ट मैच के पहले दिन शान मसूद के आउट होने पर घरेलू दर्शकों ने खुशी मनाई.
- दर्शकों की खुशी का कारण था कि बाबर आजम अगले बल्लेबाज़ थे, जिन्हें स्टेडियम में तालियों से स्वागत मिला.
- शॉन पोलक ने दर्शकों की प्रतिक्रिया पर हैरानी जताते हुए कप्तान के प्रति सम्मान की बात कही.
Shaun Pollock React on Babar Azam Crazy Fans PAK vs SA: पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच गद्दाफी स्टेडियम में रविवार को खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जब घरेलू दर्शकों ने अपने ही कप्तान शान मसूद के आउट होने पर खुशी मनाई. वजह ये थी की पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज और प्रशंसकों के पसंदीदा बाबर आजम अगले बल्लेबाज़ थे. पूर्व कप्तान के मैदान पर आते ही स्टेडियम तालियों और जयकारों से गूंज उठा, हालांकि चायकाल के तुरंत बाद वह 23 रन बनाकर आउट हो गए. इमाम उल हक (93) के साथ दूसरे विकेट के लिए 161 रनों की साझेदारी में 76 रन बनाने वाले शान को दूसरे सत्र में प्रीनेलन सुब्रयान ने पगबाधा आउट करार दिया, लेकिन उन्होंने डीआरएस रिव्यू लेने का फैसला किया.
हैरानी की बात यह है कि जब बड़ी स्क्रीन पर अंपायर का फैसला सही दिखा और शान पवेलियन की ओर वापस लौटे, तो मैदान पर मौजूद ज़्यादातर दर्शकों ने खुशी मनाई. शान के आउट होने और बाबर के स्वागत पर लोगों की प्रतिक्रिया देखकर दक्षिण अफ़्रीकी कमेंटेटर शॉन पोलक ने भी आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि किसी को दर्शकों को याद दिलाना चाहिए कि आप अपने कप्तान के साथ ऐसा न करें.
Shaun Pollock— Hassan Abbasian (@HassanAbbasian) October 12, 2025
"I can't believe that they (crowd) want the captain of Pakistan to get out just to see Babar Azam at the crease" 😭😭pic.twitter.com/qov8q8Fssq
शान मसूद को बता दिया भारतीय कप्तान
इस दौरान शॉन पोलक ने गलती से मिस्टेक कर दिया और पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद को भारतीय कप्तान बता दिया. इसके बाद क्या था वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ज़्यादा दर्शकों को आकर्षित करने के लिए तीन-चार अहातों में मुफ़्त प्रवेश की व्यवस्था की थी, इसलिए स्टेडियम में काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे. एक तरह से वे सफल भी दिखे क्योंकि मुफ़्त प्रवेश के बावजूद ज़्यादातर जगह खाली रहे.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं