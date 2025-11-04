दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान के वनडे कप्तान बने शाहीन अफरीदी का बड़ा बयान, 'कप्तान के तौर पर'

विज्ञापन
Shaheen Shah Afridi on T20I Captaincy: शाहीन को 2024 में टी20 अंतरराष्ट्रीय कप्तानी सौंपी गई थी, को न्यूज़ीलैंड में अपनी पहली सीरीज़ में 4-1 से मिली करारी हार के बाद यह पदभार से हटा दिया गया था.

Shaheen Shah Afridi on T20I Captaincy

Shaheen Shah Afridi on T20I Captaincy: पाकिस्तान के नवनियुक्त वनडे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने पिछले साल टी20 कप्तानी से हटाए जाने के बाद पहली बार देश की कप्तानी के बारे में खुलकर बात की. शाहीन ने मंगलवार को फैसलाबाद में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले अपने पहले कप्तानी दौरे से पहले वनडे में पाकिस्तान की स्थिति सुधारने और टीम का नेतृत्व करने की इच्छा जताई. दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी से पहले रिजवान को वनडे कप्तानी से हटाए जाने के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट में नेतृत्व परिवर्तन का सिलसिला जारी रहा. रिजवान को पिछले साल 50 ओवरों के प्रारूप में कप्तानी सौंपी गई थी और उन्होंने पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखलाओं में जीत दिलाई थी.

हालांकि, इस साल के नतीजे कुछ खास अच्छे नहीं रहे हैं. पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर त्रिकोणीय श्रृंखला का फाइनल हारना पड़ा और चैंपियंस ट्रॉफी में अपना खिताब बचाने की कोशिश में उसे ग्रुप चरण से ही बाहर होना पड़ा. साथ ही, वेस्टइंडीज के खिलाफ विदेशी सरजमीं पर वनडे श्रृंखला में भी उसे हार का सामना करना पड़ा.

शाहीन, जिन्हें 2024 में टी20 अंतरराष्ट्रीय कप्तानी सौंपी गई थी, को न्यूज़ीलैंड में अपनी पहली सीरीज़ में 4-1 से मिली करारी हार के बाद कप्तानी से हटा दिया गया था. एक "रणनीतिक कदम" के तहत हटाए जाने के बाद, जिसमें बाबर आज़म को यह पदभार सौंपा गया था, शाहीन अतीत के बारे में नहीं सोच रहे हैं और "ज़्यादा ज़िम्मेदारी" के साथ टीम का नेतृत्व करने के लिए उत्सुक हैं.

जियो न्यूज़ के हवाले से शाहीन ने पत्रकारों से कहा, "देश का नेतृत्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है. एक खिलाड़ी के तौर पर भी, राष्ट्रीय टीम की जर्सी पहनना हमेशा गर्व की बात होती है - लेकिन अब, कप्तान के तौर पर, ज़िम्मेदारी का एहसास और बढ़ गया है."

शाहीन ने आगे कहा, "हमारा काम पाकिस्तान क्रिकेट की सेवा करना और हमें जो भी भूमिका दी जाती है, उसे निभाना है. नेतृत्व की नियुक्तियां प्रबंधन का फ़ैसला होती हैं, और हम इसका सम्मान करते हैं. मेरा ध्यान अभी हमारे वनडे क्रिकेट को बेहतर बनाने और टीम का नेतृत्व करने पर है."

तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में, दक्षिण अफ्रीका को अपने धुरंधर खिलाड़ियों की कमी खलेगी, जिनमें नियुक्त कप्तान टेम्बा बावुमा भी शामिल हैं, जो चोट के कारण बाहर हैं, साथ ही कगिसो रबाडा और मार्को जेनसन की तेज गेंदबाज़ जोड़ी भी शामिल है, जिन्हें आराम दिया गया है. मैथ्यू ब्रीट्ज़के, जिनके नाम अपने पहले एकदिवसीय मैच में सर्वोच्च स्कोर (150) का रिकॉर्ड है, को प्रोटियाज़ की कमान सौंपी गई है. अपने मुख्य खिलाड़ियों की कमी के बावजूद, ब्रीट्ज़के ने युवाओं से चुनौती स्वीकार करने का आग्रह किया है.

ब्रीट्ज़के ने कहा, "हमारे पास आमतौर पर मौजूद रहने वाले एकदिवसीय खिलाड़ियों का मुख्य समूह नहीं है, लेकिन यह कहना सही होगा कि युवाओं के पास आगे आकर चुनौती स्वीकार करने का अवसर है." तीन एकदिवसीय मैचों में क्विंटन डी कॉक की वापसी होगी, जिन्होंने 2023 में लिए गए अपने संन्यास के फैसले को पलट दिया है. दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला 1-1 से बराबर रहने के बाद दोनों टीमें 50 ओवरों के प्रारूप में खेलेंगी.

