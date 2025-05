PSL में शाहीन अफरीदी का धमाका, रचा इतिहास, ऐसा महारिकॉर्ड बनाने वाले इकलौते कप्तान बने

Shaheen Afridi record in PSL as Captain: पीएसएल में लाहौर कलंदर्स टीम के कप्तान शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) ने इतिहास रच दिया. दरअसल, पीएसएल के फाइनल में लाहौर कलंदर्स की टीम खिताब जीतने में सफल रही. खिताब जीतते ही कप्तान शाहीन ने एक खास कमाल पीएसएल में कर दिखाया है. पीएसएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार खिताब जीतने का रिकॉर्ड बतौर कप्तान शाहीन ने कर दिखाया है. शाहीद अफरीदी ने कप्तान के तौर पर अबतक तीन का पीएसएल का खिताब जीत लिया है. अफरीदी पीएसएल का तीन बार खिताब जीतने वाले इकलौते कप्तान हैं. इसके अलावा किसी और कप्तान ने एक बार से ज्यादा पीएसएल का खिताब नहीं जीता है. (PSL 2025 Final)

शाहीन अफरीदी (लाहौर कलंदर्स) - 3

मिस्बाह-उल-हक (इस्लामाबाद यूनाइटेड) - 1

डैरेन सैमी (पेशावर जाल्मी) - 1

जेपी डुमिनी (इस्लामाबाद यूनाइटेड) - 1

सरफराज अहमद (क्वेटा ग्लैडियेटर्स) - 1

इमाद वसीम (कराची किंग्स) - 1

मोहम्मद रिज़वान (मुल्तान सुल्तांस) - 1

शादाब खान (इस्लामाबाद यूनाइटेड) - 1

मैच की बात करें तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पहले बल्लेबाजी की और 9 विकेट पर 201 रन बनाए जिसके बाद लाहौर कलंदर्स की टीम 19.5 ओवर में 4 विकेट पर 204 रन बनाकर मैच को जीतने में सफल रही. मैच में लाहौर कलंदर्स को विजेता बनाने में कुसल परेरा ने भी अहम भूमिका निभाई, परेरा ने सिकंदर रजा के साथ मिलकर 31 गेंदों पर 62 रनों की मैच जिताऊ नाबाद पारी खेली.

