''काबे की रोनक-काबे का मंजर'', विवादों के बीच काबा पहुंच गए शाहीन अफरीदी, फैंस हुए चकित

Shaheen Afridi reached Kaaba: लगातार विवादों में चल रहे पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की है. इस तस्वीर में वह उमराह के लिए मक्का में नजर आ रहे हैं. 24 वर्षीय गेंदबाज ने अपनी इस तस्वीर को साझा करते हुए इसके कैप्शन में लिखा है, ''अल्हम्दुलिल्लाह. काबे की रोनक-काबे का मंजर. अल्लाहु अकबर-अल्लाहु अकबर.''

शाहीन अफरीदी के इस पोस्ट पर फैंस भी अपना विचार साझा कर रहे हैं. @Unspoken_Echoes नाम एक यूजर ने लिखा है, ''अल्लाह से दुआ करो की हिदायत दे और टीम को तोड़ने से बचाए. जो रिश्तों को तोड़ता है अल्लाह उसे नापसंद करते हैं.

@moiz_sports नाम के क्रिकेट प्रेमी ने शाहीन को बधाई देते हुए लिखा है, ''शाहीन अफरीदी को उमरा करने की बधाई. उम्मीद है कि आप भविष्य में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए चमत्कार करेंगे. क्रिकेट प्रशंसक शाहीन अफरीदी के प्रदर्शन की आलोचना नहीं कर सकते. भले ही वह लगातार 3-4 सीरीज में अच्छा प्रदर्शन न कर पाएं, लेकिन फिर भी वह पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं.''

Congratulations Shaheen Afridi on performing Umrah. Hopefully you will do wonders for Pakistan Cricket in future. Cricket fans cannot criticise Shaheen Afridi's performance. Even if he does not perform in 3-4 series continuously, he is still the best bowler of Pakistan