''मैं ही था जिसने उसे'', सौरव गांगुली को खूब पड़ी थी गाली, रोहित शर्मा पर लिया था बड़ा फैसला

Sourav Ganguly Big Statement: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने बड़ा बयान दिया है. दरअसल, हाल ही में भारतीय टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टी20 वर्ल्ड कप 2024 के खिताब को अपने नाम किया है. इसके बाद सौरव गांगुली का बयान सामने आया है. दादा ने आज तक के साथ हुई खास बातचीत के दौरान कहा, ''जब मैंने रोहित शर्मा को टीम इंडिया की कप्तानी सौंपी थी तो हर किसी ने मेरी आलोचना की थी. अब रोहित के नेतृत्व में भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है. जिसके बाद सब लोगों ने मुझे गाली देना बंद कर दिया है. वास्तव में हर कोई भूल गया है कि वह मैं ही था जिसने उसे (रोहित शर्मा) कप्तान नियुक्त किया था.''

बता दें टी20 वर्ल्ड कप 2021 तक विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान थे, लेकिन टूर्नामेंट के दौरान खिताब से चूक जानें के बाद उन्होंने कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया. बाद में कुछ मुद्दों पर विवाद देखने को मिला. जिसके बाद उन्होंने अन्य दोनों फॉर्मेट की कप्तानी भी छोड़ दी. इसके बाद बीसीसीआई ने विराट कोहली के उत्तराधिकारी के रूप में रोहित शर्मा का चुनाव किया था.

Sourav Ganguly said, "when I handed Rohit Sharma the captaincy of team India, everyone criticised me. Now India has won the T20 World Cup under Rohit, everyone has stopped abusing me for it. In fact, everyone has forgotten that it was me who appointed him". (Aaj Tak). pic.twitter.com/ja06kvhy6X