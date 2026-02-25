T20 World Cup 2026: इंग्लैंड से हार के बाद शाहीन अफरीदी मांग रहे हैं दुआ, हैरी ब्रूक की पारी को बताया वर्ल्ड क्लास

Shaheen Afridi on Pakistan Lose vs England; T20 World Cup 2026: पाकिस्तान के पेसर शाहीन अफरीदी ने इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक की तारीफ़ करते हुए कहा कि उन्होंने "अपनी ज़िंदगी की सबसे अच्छी पारी" खेली. ब्रूक के शानदार शतक की वजह से उनकी टीम यहां T20 वर्ल्ड कप के सेमीफ़ाइनल में पहुंच गई. इंग्लैंड के कप्तान ने मंगलवार को यहां सुपर-8 मैच में 50 गेंदों में शतक लगाया था, जिसके बाद शाहीन ने हर गेंद पर एक यॉर्कर फेंकी और ब्रूक के स्टंप उखाड़ दिए. "मुझे लगता है कि यह उनकी ज़िंदगी की सबसे अच्छी पारी होगी. उन्हें सही क्रिकेटिंग शॉट खेलने का क्रेडिट मिलना चाहिए. विकेट आसान नहीं था."

"अगर हम उनके बैट्समैन को देखें, तो वे सभी स्ट्रगल कर रहे थे. लेकिन अगर हम उनकी पारियों को देखें, तो उन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए," शाहीन ने कहा, जिनके चार ओवर में 30 रन देकर चार विकेट बेकार गए क्योंकि पाकिस्तान 164 रन का बचाव नहीं कर पाया, जिससे इंग्लैंड दो विकेट से जीत गया. मैच के दौरान, शाहीन ब्रूक के पास गए और उनके खास प्रयास के लिए तारीफ में उनसे हाथ मिलाया.

"वह इसके हकदार थे, यह एक वर्ल्ड क्लास पारी थी." जब पेसर से पूछा गया कि उन्होंने ब्रूक से हाथ मिलाने के लिए क्यों कहा, तो उन्होंने कहा, "जब हम PSL में साथ खेलते थे, तब हैरी और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी. वह हमारे साथ लाहौर कलंदर्स के लिए खेला था."

पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद अब खतरे में है. लेकिन शाहीन, जिन्होंने पिछले दो मैचों से बाहर रहने के बाद मंगलवार को वापसी की, उन्हें उम्मीद है. "क्रिकेट में ऐसी चीजें होती रहती हैं. लेकिन हम अभी भी टूर्नामेंट में हैं, कुछ भी हो सकता है. हम सोच रहे हैं कि हमें यह एक मौका मिले, सबसे पहले हमें यह मैच (श्रीलंका के खिलाफ) जीतना चाहिए."

"उम्मीद है कि न्यूजीलैंड अपना मैच हार जाए. हां, आपने कहा कि मुझे बाहर कर दिया गया था, लेकिन मेरा फोकस अपनी बॉलिंग पर काम करना है, कैसे वापस आना है, अपनी बॉलिंग पर कैसे काम करना है, और अपनी नॉर्मल चीजें बनाए रखना है, ताकि मैं मैच में अच्छे रिजल्ट दे सकूं," उन्होंने आगे कहा.