'रिजवान के फैसले के बाद चीजें आगे बढ़ीं', आफरीदी ने फिर से कप्तानी स्वीकारने को लेकर किया खुलासा

पाकिस्तान के वनडे कप्तान शाहीन शाह आफरीदी ने दावा किया है कि उन्होंने कप्तानी तभी स्वीकार की जब उनके पूर्ववर्ती मोहम्मद रिजवान ने उन्हें यह पद छोड़ने की जानकारी दी. शाहीन ने सोमवार को मीडिया से कहा किमैंने रिजवान से इस मामले पर चर्चा करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से यह जिम्मेदारी ली.' उन्होंने कहा, ‘रिजवान एकमात्र व्यक्ति थे जिनसे मैंने चर्चा की और मैंने उनसे पूछा कि मेरे कप्तानी स्वीकार करने के बारे में उन्हें कैसा लगा. रिजवान ने खुद फैसला किया कि वह मेरे लिए जगह बनाएंगे और इस तरह चीजें आगे बढ़ी.' शाहीन को 2023 में पाकिस्तान की टी20 टीम का कप्तान बनाया गया था, लेकिन न्यूजीलैंड में सिर्फ एक श्रृंखला के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था.

शाहीन को 2023 क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन के बाद बाबर आजम के इस्तीफा देने पर यह जिम्मेदारी सौंपी गयी थी. महज एक श्रृंखला के बाद हालांकि उन्हें हटाकर फिर से बाबर को कप्तान बना दिया गया. शाहीन ने कहा कि रिजवान ने उन्हें पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा, 'कप्तान के तौर पर वह बाबर और रिजवान का समर्थन करेंगे क्योंकि वे टीम के अहम खिलाड़ी हैं और उनके पास काफी अनुभव है.'

उन्होंने कहा, ‘मुझे कोई अहंकार नहीं है और मैं अपने पूर्व कप्तानों सहित सभी से सलाह लेने के लिए तैयार रहता हूं. मैं अतीत में हुई बातों पर ध्यान नहीं देता. अगर आप एक टीम के रूप में सुधार करना चाहते हैं, तो सभी को जिम्मेदारी लेनी होगी.' इस 25 साल के खिलाड़ी ने कहा, ‘आप यह नहीं कह सकते कि बाबर, रिजवान या फखर (जमां) को ही जिम्मेदारी लेनी होगी. हमें एक टीम के रूप में तालमेल बिठाना होगा और जिम्मेदारी लेनी होगी.' शाहीन ने कहा कि पीसीबी ने उन्हें कप्तानी के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी है लेकिन वह 2027 विश्व कप में टीम का नेतृत्व करना चाहेंगे.