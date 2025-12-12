टी20 वर्ल्ड कप से पहले शादाब खान ने चली चाल, फॉर्म पाने के लिए जानें कहां की पकड़ ली फ्लाइट

- शादाब खान टी20 विश्व कप से पहले बिग बैश लीग में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं
- कंधे की चोट के कारण शादाब छह सप्ताह से टीम से बाहर थे और अब वापसी का दावा करना चाहते हैं
- शादाब ने कहा कि आस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलना चुनौतीपूर्ण है और यहां अपनी क्षमता दिखाना महत्वपूर्ण है
टी20 विश्व कप से पहले टीम में अपनी जगह वापिस पाने को बेताब पाकिस्तानी हरफनमौला शादाब खान अपनी फॉर्म और फिटनेस साबित करने के लिये बिग बैश लीग में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं. कंधे की चोट के कारण वह छह सप्ताह से टीम से दूर हैं. सिडनी थंडर्स के लिये खेलने वाले शादाब ने वर्चुअल बातचीत में कहा, 'आस्ट्रेलिया में किसी भी स्तर पर क्रिकेट खेलना चुनौतीपूर्ण है और अगर मैं अपनी फॉर्म और फिटनेस साबित कर सका तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी का दावा पुख्ता होगा.'
उन्होंने कहा कि पहली बार इतने पाकिस्तानी क्रिकेटर बिग बैश लीग खेल रहे हैं. उन्होंने कहा, 'हम आस्ट्रेलिया में 2022 टी20 विश्व कप फाइनल हारे थे. इसके अलावा आस्ट्रेलिया में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और एशियाई समुदाय रहता है.'
Shadab Khan is back 💪#BBL15 pic.twitter.com/pdl2H5EtrE— CricStats (@CricStatsINT) December 12, 2025
बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान पहली बार बिग बैश खेल रहे हैं जबकि शादाब, हसन अली और हारिस रऊफ पहले खेल चुके हैं.
