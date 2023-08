PAK vs AFG: आखिरी ओवर में शादाब खान हुए मांकडिंग का शिकार, तो गुस्से से लाल हुए बाबर आज़म का वीडियो हुआ वायरल

Babar Azam Angry on Shadab Khan

Shadab Khan Mankading run out in the last over vs Afghanistan: पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही तीन वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में शानदार रोमांच देखने को मिला, जब जब ये दोनों टीमें आमने-सामने होती हैं तब रोमांच का अलग अंदाज़ देखने के लिए मिलता है, श्रीलंका में खेले जा रहे इस सीरीज के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी का फैसला किया और 50 ओवर खेलकर 5 विकेट के नुकसान पर 300 बना डाले. लक्ष्य का पीछा कर रही पाकिस्तान की टीम ने 49 ओवर में 290 रन बना लिए थे लेकिन रोमांच खा थमने वाला था.